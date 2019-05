Gary Martin þakkar Val fyrir

Gary Martin hefur yfirgefið lið Val í Pepsi Max-deild karla en þetta staðfesti félagið í dag.

Gary kom til Vals fyrir þetta tímabil en honum var bannað að mæta á æfingu hjá félaginu síðustu daga.

Ólafur Jóhannesson, þjálfari Vals og Gary áttu ekki skap saman og var ákveðið að rifta samningi leikmannsins.

Gary er þó ekki reiður eftir þessa ákvörðun félagsins miðað við færslu hans á Twitter í dag.

,,Takk fyrir reynsluna Valur, ég eignaðist nokkra frábæra vini og naut þess að spila með þeim. Nú er kominn tími á næstu blaðsíðu,“ skrifaði Gary á Twitter.

Óvíst er hvað Englendingurinn gerist næst en eins og staðan er þá er hann án félags.

Thank you @Valurfotbolti for the experience made some great freinds and enjoyed everymoment playing with my team mates .

Now for the next page of the book ✅🤝

— Gaz Martin (@G9bov) 24 May 2019