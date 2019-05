Var mjög æstur og hraunaði yfir stjörnu United sem heyrði allt: Þetta var sagt við hann

Paul Pogba, leikmaður Manchester United, fékk áreiti í dag eftir leik gegn Cardiff í ensku úrvalsdeildinni.

Pogba var ekki upp á sitt besta í leiknum en United þurfti að sætta sig við 2-0 tap á heimavelli.

Frakkinn hefur verið reglulega gagnrýndur á tímabilinu en fékk þetta beint í andlitið frá stuðningsmanni í dag.

,,Þú ert alveg glataður vinur. Drullaðu þér burt,“ var á meðal annars sagt við miðjumanninn.

Stuðningsmaðurinn var mjög æstur en Pogba tók ekki þátt í rifrildinu og virtist bara biðjast afsökunar.

Það er óvíst hvort miðjumaðurinn verði áfram hjá United á næstu leiktíð en hann er orðaður við brottför.

Hann gerði rétt með hvernig hann svaraði þessu áreiti í dag eins og má sjá hér fyrir neðan.

Paul Pogba receives abuse from a fan. We don’t deserve him. #mufc pic.twitter.com/tW5lkyN62b

— ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) 12 May 2019