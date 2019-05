Gerði allt vitlaust á sjónvarpsstöð Manchester United: Sjáðu þegar hann sagði sannleikann

Geoffrey Boycott, er fyrrum krikket spilari en hann er harður stuðningsmaður Manchester United.

Hann var mættur á verðlaunahátíð félagsins í gær, þar sem leikmaður ársins var valinn. Luke Shaw vann þau verðlaun.

Tímabilið hefur verið ömurlegt fyrir stuðningsmenn félagsins, krísa á Old Trafford.

Boycott fór í viðtal á MUTV, sjónvarpsstöð félagsins. Þar eru hlutirnir alltaf sykurhúðaðir, aldrei neitt neikvætt kemur fram.

Boycott var ekki í þannig stuði og lét allt gossa, spyrilinn hafði ekki gaman af. Flestir telja að Boycott komi aldrei aftur í viðtal.

Þetta kostulega atvik má sjá hér að neðan.

Former cricketer Geoffrey Boycott speaking his mind at the #MUFCPOTY. I think it’s safe to say he won’t be on MUTV giving his opinion again! 🤣 pic.twitter.com/WFXD8Am06Q

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) May 9, 2019