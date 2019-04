Átti leikmaður United að fá beint rautt spjald?

Marcos Rojo kom inná sem varamaður hjá Manchester United í dag er liðið mætti Chelsea.

Rojo hefur ekki fengið mikið að spila undanfarna mánuði en eftir meiðsli Eric Bailly fékk hann tækifæri.

Rojo fékk að líta gult spjald í leiknum en argentínski landsliðsmaðurinn þykir vera ansi grófur á velli.

Margir tala þó um að Rojo hafi átt að fá beint rautt spjald fyrir brot á Willian stuttu eftir innkomuna.

Willian var sárþjáður eftir tæklingu Rojo og þurfti að yfirgefa völlinn stuttu seinna.

Dæmi nú hver fyrir sig.

Rojo wasn’t sent off for this 😂 pic.twitter.com/V9dH0Hkpmg

— Aliramadan 🍁 (@ramadan_aly8) 28 April 2019