Dúfa söng sitt síðasta á Anfield

Liverpool er komið á toppinn í ensku úrvalsdeildinni eftir leik við Huddersfield á Anfield í kvöld.

Huddersfield er botnlið úrvalsdeildarinnar og er þónokkuð langur tími síðan félagið féll niður um deild.

Liverpool var í engum vandræðum í leik kvöldsins og hafði að lokum betur með fimm mörkum gegn engu.

Þeir Sadio Mane og Mohamed Salah skoruðu báðir tvö mörk í leiknum og skoraði Naby Keita eitt.

Daniel Sturridge fékk tækifæri í leik kvöldsins en hann hefur þurft að sætta sig við bekkjarsetu í vetur.

Það var dúfa sem stal senunni um tíma á Anfield í kvöld en hún söng sitt síðasta er Liverpool fagnaði sigri í leiknum.

Dúfan lá dauð í grasinu og fangaði athygli Sturridge áður en það þurfti að fjarlægja hana burt.

Þetta má sjá hér.

Looks to be a dead Pigeon on the pitch – he’s already done more at Anfield than Moreno this season pic.twitter.com/9eUPo8sIPJ

— Paddy Power (@paddypower) 26 April 2019