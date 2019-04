Mögnuð staðreynd: Getur unnið áttunda deildarmeistatitilinn í röð um helgina

Arturo Vidal, leikmaður Barcelona, mun fagna sigri í spænsku úrvalsdeildinni ef liðið sigrar Levante um helgina.

Barcelona er með öruggt forskot á toppi deildarinnar og þarf aðeins einn sigur til að tryggja titilinn.

Vidal gekk í raðir Börsunga á síðasta ári og mun vinna sinn fyrsta spænska deildarmeistaratitil.

Miðjumaðurinn þekkir það þó vel að vinna deildarmeistaratitla en þetta verður hans áttundi titill í röð.

Vidal spilaði með Juventus frá 2011 til 2015 og vann deildina öll þau ár sem hann spilaði með félaginu.

Við tóku þrjú ár hjá liði Bayern Munchen og vann Vidal deildina þrisvar í röð í Þýskalandi.

Mögnuð staðreynd og er útlit fyrir að Vidal verði deildarmeistari áttunda árið í röð.

What a stat..

Arturo Vidal will win his 8th consecutive league title this weekend if Barcelona manage to beat Levante.

🇮🇹 Juventus: 2011-2015

🇩🇪 Bayern: 2015-2018

🇪🇸 Barcelona: 2018-2019 pic.twitter.com/YqYvSqQ9Y8

— Oddschanger (@Oddschanger) 25 April 2019