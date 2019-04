Var í lífshættu eftir að hafa fagnað marki Liverpool – Sjáðu hvað gerðist

Stuðningsmenn Cardiff brjáluðust um helgina er liðið spilaði við Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Cardiff þurfti að sætta sig við 2-0 tap á heimavelli en liðið er í harðri fallbaráttu og þurfti á sigri að halda.

Einn stuðningsmaður Liverpool gerði slæm mistök í leik helgarinnar er hann fagnaði marki James Milner.

Milner skoraði seinna mark Liverpool úr vítaspyrnu og fagnaði stuðningsmaðurinn mikið en hann sat á meðal stuðningsmanna heimaliðsins.

Þeir sáu þennan eina stuðningsmann fagna markinu og ætluðu sér að ráðast á hann í kjölfarið.

Liverpool-maðurinn þurfti að flýja völlinn en þónokkrir stuðningsmenn welska liðsins reyndu að ná taki á honum.

Myndband af þessu má sjá hér.

Liverpool fan being ran out of the Cardiff end 😳 pic.twitter.com/2gEqYeYwHy

— FC90 (@FanCulture90) 22 April 2019