Tveir umdeildir þeir einu sem hafa afrekað þetta á ferlinum

Það eru aðeins tveir menn sem hafa afrekað það að vinna efstu deild á Ítalíu, Spáni og á Englandi á ferlinum.

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, er annar þeirra en hann samdi við ítalska liðið í sumar.

Juventus fagnaði í kvöld sínum áttunda deildarmeistaratitli í röð sem er ótrúlegur árangur.

Ronaldo hefur því nú unnið deildina á Ítalíu með Juve, á Englandi með Manchester United og á Spáni með Real Madrid.

Það er aðeins einn annar maður sem hefur afrekað það, portúgalski þjálfarinn Jose Mourinho.

Mourinho vann deildina á Ítalíu með Inter Milan, á Englandi með Chelsea og á Spáni með Real Madrid líkt og Ronaldo.

