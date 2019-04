Rooney heldur áfram að sigra Bandaríkin: Hvernig gat hann skorað þetta mark í nótt?

Wayne Rooney framherji DC United, heldur áfram að gera góða hluti í MLS deildinni í Bandaríkjunum.

Rooney gekk í raðir DC síðasta sumar og reif liðið upp af rassgatinu og heldur því áfram núna.

Liðið mætti Orlando í gær þar sem Rooney mætti Luis Nani, sínum gamla liðsfélagi hjá Manchester United.

DC vann 2-1 sigur en það var mark Rooney sem allir voru að tala um eftir leik, hann fékk aukaspyrnu við hornfánann.

Flestir bjuggust við fyrirgjöf en Rooney lúðraði á markið og í netið fór boltinn.

Markið má sjá hér að neðan.

Rooney really scored from that angle 🤯

(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/vqz6jxgoGg

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 1, 2019