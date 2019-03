Eyðilagði partýið hjá stuðningsmönnum Liverpool: ,,Þetta var ég í stúkunni“

Stuðningsmenn Liverpool á Englandi töldu að miðjumaðurinn Adrien Rabiot væri mættur á Anfield í dag til að sjá liðið spila við Tottenham.

Rabiot er sterklega orðaður við Liverpool þessa dagana en hann mun kveðja PSG í sumar.

Frakkinn fær ekkert að spila þessa stundina en hann verður samningslaus í sumar og ætlar að fara annað.

Connor Deane, stuðningsmaður Liverpool, var þó mættur á völlinn í dag til að styðja við bakið á sínum mönnum.

Deane er ansi líkur Rabiot og var einnig með PSG derhúfu í stúkunni sem hjálpaði ekki til.

,,Ég get staðfest það að Adrien Rabiot hafi ekki verið á leiknum í dag. Þetta var ég, afsakið að ég hafi eyðilagt partýið!“ skrifaði Deane og birti myndina sem fær nú að njóta sín á netinu.

I can confirm @Adriien_Rabiiot was not a the game today it was me sorry to ruin the party up the fucking reds 🔥🔴😆 pic.twitter.com/BE8ZhzlAqe

— Connor Deane (@connorLfc97) 31 March 2019