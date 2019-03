Danny Rose, leikmaður enska landsliðsins, varð fyrir kynþáttafordómum í gær er liðið spilaði við Svartfjallaland.

England mætti til Svartfjallalands í undankeppni EM og hafði betur sannfærandi með fimm mörkum gegn einu.

Rose gerðist brotlegur undir lok leiksins og fékk að líta gult spjald. Eftir brotið mátti heyra ljót köll úr stúkunni.

Raheem Sterling, liðsfélagi Rose, tjáði sig um atvikið eftir leik en hann komst á blað í sigrinum.

,,Besta leiðin til að þagga niður í þeim sem hata (og já ég á við rasistana)” skrifaði Sterling á Twitter og bætti síðar við:

,,Ég heyrði þetta ekki persónulega en Danny er búinn að segja mér hvernig þeir höguðu sér.

,,Ég vil bara sýna þeim að þú þarft að gera meira en þetta til að koma okkur í uppnám því við vitum hvernig við erum á litinn. Þið eruð ekki að segja okkur neitt.”

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey

— Raheem Sterling (@sterling7) 25 March 2019