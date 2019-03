Sjáðu myndirnar: Átti stjarna Frakklands að fá rautt fyrir grófa tæklingu á Albert ?

N’Golo Kante, leikmaður franska landsliðsins, spilar nú með liðinu gegn Íslandi í undankeppni EM.

Kante er einn allra besti varnarsinnaði miðjumaður heims en hann er á mála hjá Chelsea á Englandi.

Hann er mjög heppinn að vera ekki kominn með allavegana gult spjald í leiknum við Ísland en staðan er 1-0 fyrir heimamönnum þessa stundina.

Snemma í fyrri hálfleik braut Kante ansi gróflega á Alberti Guðmundssyni sem tók sprett upp vænginn.

Nú er talað um að Kante hafi átt að sjá rautt spjald og að Albert hafi verið heppinn að meiðast ekki illa.

Dæmi nú hver fyrir sig.

N’Golo Kanté commited a red card offence with a two footed tackle from behind. Smiled at the ref and simply got told off as a punishment. pic.twitter.com/TIeHmWWsiB

— Sébastien (@SebC__) 25 March 2019