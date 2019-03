Umdeildasta ákvörðun ársins? – VAR breytti öllu í Frakklandi

Það eru ekki allir sammála um myndbandstæknina VAR sem verður notuð í ensku úrvalsdeildinni á næsta ári.

VAR leyfir dómurum að stöðva knattspyrnuleiki og skoða myndbönd af umdeildum atvikum sem koma fyrir.

Eitt slíkt atvik kom upp í kvöld er Manchester United mætti Paris Saint-Germain í Meistaradeild Evrópu.

Á 90. mínútu leiksins fékk United vítaspyrnu en dómarinn Damir Skomina notaði þar VAR áður en hann flautaði.

Presnel Kimpembe fékk boltann í hendina innan teigs eftir skot Diogo Dalot, varnarmanns United.

Það eru alls ekki allir sammála um það að dómurinn hafi verið réttur en varnarmaðurinn sneri sér við og horfði ekki á skot Dalot.

Talað er um að hönd Kimpembe hafi verið það nálægt líkamanum að dómurinn hafi verið rangur.

Aðrir tala um að dómurinn hafi verið hárréttur og að Kimpembe hafi einfaldlega verið vitlaus fyrir að snúa sér við.

Dæmi nú hver fyrir sig.

PENALTY to #ManUtd!!!!! After a long look at #VAR, the referee decides it was a handball by Kimpembe. Controversy!!!#PSGMUN #PSGMU #PSG #MUFC #UCL pic.twitter.com/wwovc9I6ym

— Joga Bonito USA (@Jasoninho10) 6 March 2019