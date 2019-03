Stáltaugar Marcus Rashford: Hafði aldrei farið á punktinn

Marcus Rashford reyndist hetja Manchester United í kvöld er liðið mætti Paris Saint-Germain í Meistaradeild Evrópu.

United tapaði fyrri leiknum 2-0 í Manchester og þurfti því að gera þrjú mörk til að sjá PSG úr leik í kvöld.

Það tókst að lokum en United hafði betur með þremur mörkum gegn einu þar sem dramatíkin var í aðalhlutverki.

Undir lok leiksins fékk United dæmda vítaspyrnu og steig Rashford á punktinn og skoraði örugglega.

Það mark reyndist nóg til að tryggja United áfram en liðið skoraði fleiri mörk á útivelli.

Þetta var fyrsta vítaspyrna sem Rashford tekur í treyju United og var spyrna hans gríðarlega góð.

Stáltaugar í þessum unga manni sem steig svo sannarlega upp þegar liðið þurfti á honum að halda.

