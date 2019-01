Súkkulaði getur komið í veg fyrir offitu

Lengi hefur súkkulaði verið talið til eins þeirra þátta sem orsaka þyngdaraukningu og offitu en nú segja vísindamenn að súkkulaði geti gagnast í að koma í veg fyrir offitu og sykursýki 2. Þetta eru auðvitað frábærar fréttir fyrir alla aðdáendur súkkulaðis.

Niðurstöður rannsóknar sýna að í kakói er andoxunarefni sem getur komið í veg fyrir þyngdaraukningu og lækkað magn blóðsykurs í líkamanum. Vísindamennirnir sem gerður rannsóknina segja að einnig séu vísbendingar um að neysla á dökku súkkulaði geti eflt heilastarfsemina, dregið úr matarlyst og lækkað blóðsykurinn.

Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í The Journal of Agricultural and Food Chemistry og þar kemur fram að andoxunarefni í kakói hafi komið í veg fyrir þyngdaraukningu hjá músum og hafi lækkað blóðsykurmagnið.