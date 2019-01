Lágstemmd brúðarterta umdeildasta piparsveins í heimi

Arie Luyendyk, stjarna 22. þáttaraðar af raunveruleikaþættinum The Bachelor, gekk að eiga unnustu sína Lauren Burnham þann 12. janúar síðastliðinn. Lauren var einmitt keppandi í The Bachelor, en samband þeirra Arie var ansi umdeilt á sínum tíma. Arie nefnilega valdi konuna Beccu Kufrin í lokaþætti The Bachelor til að vera sín heittelskaða. Síðan hætti hann við og endaði á að biðja Lauren um giftast sér.

Nú er parið búið að ganga í það heilaga, en þau eiga einnig von á sínu fyrsta barni, lítilli stúlku. Til að fullkomna brúðkaupið var það Chris Harrison, þáttarstjórnandi The Bachelor, sá sem gaf þau saman.

Tímaritið Us Magazine birtir myndir úr brúðkaupinu en á einni myndinni sjást hjónin gæða sér á brúðartertunni, sem er heldur betur fábrotin, en undurfögur. Kakan var fjögurra laga kaka, skreytt með gulllaufum og smjörkremsblómum og úr smiðju bakarísins Cake Fanatics.

Kvöldmaturinn var ekki af verri endanum og gátu gestir valið á milli sirloin-steikur eða fisks.