Sonur hennar tók eftir svolitlu athyglisverðu á Toblerone-pakka: „Sonur þinn er snillingur“

Twitter-notandi að nafni Stephanie setti Twitter-samfélagið svo sannarlega á hliðina á milli jóla og nýárs. Stephanie birti mynd af Toblerone-pakka með eftirfarandi orðaskiptum við son sinn.

„Sonur minn fékk í fyrsta sinn Toblerone í dag. Hann spurði: „Af hverju eru björn þarna?“ Ég: „Hvaða björn?“,“ skrifar Stephanie, sem hafði ekki hugmynd um að lítill björn væri að fela sig í fjallinu á Toblerone-pakkanum.

My son had his first Toblerone today. “What’s the bear for?”

Me: “what bear?”

.

I was today years old when I found out there’s a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww

— Stephanie ✨✨ (@upstephanie) December 27, 2018