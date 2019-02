Skoraði Liverpool annað rangstöðumark? – ,,Var rangstaða en ég tek þessu“

Liverpool vann góðan sigur í ensku úrvalsdeildinni í dag er liðið heimsótti Bournemouth og fór á toppinn.

Liverpool hafði betur með þremur mörkum gegn engu en þeir Sadio Mane, Georginio Wijnaldum og Mohamed Salah skoruðu.

Heppnin var með Liverpool á mánudaginn gegn West Ham er Mane gerði eina mark leiksins í 1-1 jafntefli. Það mark átti ekki að standa vegna rangstöðu.

Nú er talað um að Mane hafi verið rangstæður í marki sínu í dag en hann sá um að koma Liverpool yfir.

James Milner átti fyrirgjöf inn í vítateig Bournemouth og er útlit fyrir að Mane hafi verið aðens fyrir innan áður en hann skallaði knöttinn í netið.

John Arne Riise, fyrrum lekmaður Liverpool, er á meðal þeirra sem viðurkenna það að hann hafi verið fyrir innan.

Hér má sjá mynd af atvikinu.

Boom! Mane 1-0! Great cross my Milner and good header. Was offside though but I take it 🙋🏼‍♂️

— John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 9 February 2019