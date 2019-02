Flugvél Sala er fundin

Það er búið að finna flugvélina sem þeir Emiliano Sala og David Ibbotson ferðuðust með frá Nantes til Cardiff.

Þeir fóru í loftið þann 21. janúar síðastliðinn en flugvélin komst aldrei á leiðarenda og hefur hrapað yfir Ermasundinu.

Sala og Ibbotson voru einir um borð en sá fyrrnefndi var nýbúinn að skrifa undir samning við Cardiff í ensku úrvalsdeildinni.

Sky Sports fullyrðir það nú í kvöld að það sé búið að finna vélina og hefur fjölskyldu Sala verið tjáð það.

Það var lítill bátur sem rakst á part úr flugvélinni í morgun en frekari upplýsingar verða gefna út um leið og þær berast.

