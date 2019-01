Fékk hjartaáfall 15 ára gamall og lést í miðjum leik – Pogba tileinkaði honum sigurinn

Hræðilegt atvik átti sér stað í síðustu viku er ungur leikmaður að nafni Diego Vitarela lét lífið í Frakklandi.

Vitarella var aðeins 15 ára gamall en hann lék með FC Lescar og hafði gert frá sjö ára aldri.

Hann fékk hjartaáfall í miðjum leik í síðustu viku og ríkir nú mikil sorg í Frakklandi eftir dauða hans.

Það verður mínútu þögn í öllum utandeildarleikjum Frakklands á næstu dögum eftir andlát Vitarela.

Paul Pogba, leikmaður Manchester United, er á meðal þeirra sem minntust Vitarela á samskiptamiðlum.

,,Ég er viss um að þú sért nú að spila fótbolta í himnaríki litli vinur. Við biðjum Guð um að standa með fjölskyldu þinni,“ skrifaði Pogba.

Pogba skrifaði þessa færslu eftir sigur Manchester United á Arsenal í gær en United hafði betur 3-1 á Emirates.

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy 🙏🏾 our prayers that God will confort your family#diegovitarela

— Paul Pogba (@paulpogba) 26 January 2019