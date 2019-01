Stuðningsmenn United eru að tapa glórunni: Ætlar að flytja úr landi ef Liverpool vinnur deildina

Það er svakalegur ríkur á milli Manchester United og Liverpool sem á sér langa sögu, stuðningsmenn liðanna eru duglegir að halda því á lofti.

Manchester United er sigursælasta félag efstu deildar á Englandi en Liverpool hefur ekki unnið deildina í tæp 29 ár.

Liverpool er hins vegar á toppi deildarinnar þessa stundina og með sigri á Manchester City í kvöld er liðið með tíu stiga forskot á toppi deildarinnar. Liverpool er því í dauðafæri til að klára þann stóra.

Stuðningsmenn United eiga erfitt með að horfa í þá staðreynd og eru þeir þegar farnir að íhuga að flytja frá Englandi.

,,99 prósent stuðningsmanna United, ef ekki 100 prósent geta ekki horft á Liverpool vinna deildina,“ sagði stuðningsmaðurinn sem hringdi inn á Talksport í Englandi.

,,Við getum ekki átt við stuðningsmenn Liverpool, við sáum um þessa deild í tuttugu árum og létum City og Tottenham fá verkefnið í nokkur ár, þeir eru ekki að standa sig,“ sagði stuðningsmaðurinn en United vann deildina síðast árið 2013.

Þessi stuðningsmaður United ætlar að halda með grönnum sínum í City í kvöld.

,,Ég er á leið á heimavöll City núna að kaupa mér treyju. Ég flyt úr landi ef Liverpool vinnur deildina, það er eina lausnin.“

✈️ „If Liverpool win the league I will emigrate.“

👕 „I’m a United fan and I’m off to the Etihad to buy a City shirt!“

😂 These #MUFC fans REALLY don’t want #LFC winning the Premier League.

[📻 @SportsBreakfast] pic.twitter.com/cTGi27RGdI

