Morðið á Sylvia – Lögreglan var með ás uppi í erminni

„Woman down“ varð það fyrsta sem lögreglumaður kallaði í talstöð sína þegar hann fann lík Sylvia Quayle í íbúð hennar í Cherry Hills, sem er úthverfi í Denver í Colorado, ágúst nótt eina 1981. Sylvia var nakin og blóðug. Nóg var af sönnunargögnum á vettvangi, sæði og blóðugur eldhúshnífur.
En þrátt fyrir þetta leið 41 ár þar til morðinginn hlaut dóm fyrir þennan hræðilega verknað. „Þú munt aldrei aftur draga andann frjáls,“ sagði dómari í Denver þegar hann dæmdi David Anderson, 62 ára, í ævilangt fangelsi fyrir níðingsverkið.
Eftir morðið kvæntist hann og eignaðist börn og bjó í litlum bæ í Nebraska. Allt þar til lögreglan knúði dyra og handtók hann á grunni niðurstöðu DNA-rannsóknar.
Hrottalegt morð
Óhætt er að segja að morðið hafi verið sérstaklega hrottalegt. David braust inn í íbúð Sylvia sem starfaði sem ritari. Áður en hann braust inn hafði hann skorið símalínuna inn í hús hennar í sundur.
Miðað við það sem kemur fram í dómsskjölum, Denver Post og hjá cbsnews.com þá barðist Sylvia fyrir lífi sínu. Blóð var í flestum rýmum heimilis hennar, neglur hennar voru brotnar og líkið var illa farið.
Hún hafði verið stungin þrisvar sinnum í bakið, tekin hálstaki og skotin í höfuðið. Blóðmissir varð henni að bana.
David hafði nauðgað henni en fætur hennar voru sundurglenntir þegar hún fannst og hendur hennar voru vafðar inn í blússu yfir höfði hennar. Það var faðir hennar sem kom að henni. Fyrstu viðbrögð hans voru að hylja kynfæri hennar með blóðugu handklæði. Síðan hringdi hann í lögregluna.
Á þessum tíma var tæknin við DNA-rannsóknir ekki eins fullkomin og í dag og þar sem engin vitni voru til staðar lenti rannsókn lögreglunnar fljótlega í blindgötu. Að því kom að málið lenti í bunka svokallaðra „cold case“ sem eru mál sem ekki tekst að leysa.
Með ás uppi í erminni
En lögreglan var þó með ás uppi í erminni, raunar marga ása. Á vettvangi fannst blóðugur hnífur og töluvert af lífsýnum (DNA) sem ekki var hægt að tengja við Sylvia eða neinn henni náinn eða vini hennar. Það voru 140 sönnunargögn á líkinu og í íbúðinni.
Upplýsingar um DNA voru skráðar í COBIS-gagnagrunn alríkislögreglunnar FBI 2000. Skráningin gaf þó ekki skýra svörun fyrir 2020 en þá var nýr miðlægur gagnagrunnur tekinn í notkun.
Sú svörun beindi sjónum lögreglunnar að 3.300 körlum. Þann fjölda var hægt að skera niður með því að vinna með upplýsingar um erfðaefni sem skráðar eru í ýmsa ættfræðigagnagrunnar. Að lokum var David Anderson eina nafnið eftir á listanum.
Lögreglumenn fóru því að fylgjast með honum í þeirri von að geta aflað lífsýnis úr honum til samanburðarrannsóknar. Það tókst þegar þeir náðu gosdrykkjardós og flöskum úr ruslatunnu við heimili hans. Lífsýni á þeim gáfu fullkomna svörun við lífsýnin sem fundust á morðvettvanginum og líku Sylvia.
David var handtekinn á heimili sínu á síðasta ári og sat í gæsluvarðhaldi þar til dómur féll yfir honum.
Hann var ekki alveg óþekktur hjá lögreglunni því á yngri árum hlaut hann nokkra dóma fyrir innbrot.