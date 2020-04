Lág dánartíðni, lík á götum og dyr logsoðnar aftur – Lugu Kínverjar um COVID-19?

Allt þetta vekur auðvitað upp spurningar um hvort það sé í raun hægt að treysta þeim upplýsingum sem koma frá kommúnistastjórninni um þróun faraldursins.

Þegar faraldurinn hófst af alvöru í janúar og febrúar í Wuhan fóru myndbönd að birtast á samfélagsmiðlum sem sýndu líkpoka á götum úti í borginni og í kyrrstæðum sendibílum. Einnig var myndum, af fólki sem var fært á brott gegn vilja sínum, deilt á samfélagsmiðlum. En yfirvöld létu ekki þar við sitja því þau gripu til enn harðari aðgerða til að halda fólki frá því að vera á ferðinni. Hvað er þá auðveldara en að loka fólk inni? Fjölmörg myndbönd voru sett í dreifingu sem sýndu embættismenn vera að logsjóða útidyr fjölbýlishúsa til að koma í veg fyrir að fólk kæmist út og af því þegar fólk reyndi að opna útidyrnar sínar en gat það ekki því búið var að logsjóða járnstöng fyrir þær. Þessi myndbönd fóru eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla í janúar og febrúar en síðan fór sífellt minna að heyrast frá Wuhan.

WATCH: Chinese authorities are now WELDING DOORS SHUT to whole apartment buildings, as well as residents inside – to impose #Coronavirus quarantine. #Wuhan pic.twitter.com/feclKG90pC

— AS-Source News (@ASBreakingNews) February 8, 2020