Haffi Haff gefur uppskrift að hummus í nýja Júróvisionlaginu – Svona er uppskriftin

Lögin sem keppa til úrslita í Söngvakeppi RUV, sem hefst 26. febrúar, voru kynnt í gær. Sigurvegari keppninnar verður fulltrúi Íslands í Júróvisionkeppninni 2022 sem fer fram í Torino á Ítalíu. Fyrri undankeppnin í Torino verður 10. maí, seinni undankeppnin 12. maí og aðalkeppnin laugardaginn 14. maí

Raunar var öllum íslensku lögunum lekið þannig að hægt var að hlusta á þau strax í gærmorgun en þau voru formlega kynnt til sögunnar í þætti á RUV í gærkvöldi.

Tíu lög voru valin til að keppa til sigurs. Þeirra á meðal er lag Haffa Haff sem á íslensku kallast Gía en á ensku Volcano.

Athygli hefur vakið að í textanum gerir Haffi Haff sér lítið fyrir og gefur uppskrift að hummus. Uppskriftina er bæði að finna í íslenska og enska textanum en hún er svohljóðandi:

Á ensku er textinn svona:

Olive oil, garlic, chick peas,

salt, cumin, little lemon,

cayenne pipar and then put it in a blender.

Simm salla bimm!

You´ve got hummus!

Delicious for a hike to the mountain,

try not to fall into the lava fountain.

My hummus is on fire!

Here everything catches on fire!