Starfsmaður McDonalds gerði þetta á hverjum degi án þess að viðskiptavinir vissu það – Kallaður hetja

Fyrrverandi starfsmaður McDonalds hefur verið kallaður hetja og „Hrói Höttur kjúklinganagga“ eftir að hafa sagt frá hvað hann gerði á hverjum degi þegar hann vann hjá skyndibitakeðjunni.

Cody vann á McDonalds Í Kanada og segir að hann hafi laumað auka kjúklinganagga í öll kjúklinganaggabox sem hann útbjó. Í venjulegu boxi eru tíu naggar, en ef Cody setti í boxin, þá voru ellefu naggar.

Hann segir frá þessu á Twitter. „Ég vann á McDonalds í tvö og hálft ár og setti 11 nagga í hvert tíu stykkja box sem ég gerði.“

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made

— Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) November 16, 2019