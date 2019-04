Sögu Garðars brá þegar að maturinn kom á borðið: „Ég hef aldrei fyllst jafn miklum viðbjóði“

View this post on Instagram

Hér má sjá misstóra fjölskyldumeðlimi í München rétt áður en okkur var færð ógirnilegasta máltíð Bæjarlands; tvær soðnar hvítar pulsur bornar fram í pulsuvatni með pretzel. Nú verð ég að segja að ég hef aldrei fyllst jafn miklum viðbjóð fyrr en þökk sé félagsskap @helgaosk þá náði þetta ekki að brjóta mig alveg. Niðurstaða: Í München er best að vera í góðum félagsskap á fastandi maga.