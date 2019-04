Hann fór í Costco í fyrsta sinn og breyttist í kyntröll – Sjáið myndbandið

TJ Musto, 25 ára karlmaður, tók myndband af föður sínum, Tom Musto, eftir að hann kom heim úr fyrstu ferðinni sinni á ævinni í Costco.

Tom var vægast sagt himinlifandi með það sem hann keypti í Costco og var virkilega glaður yfir öllum peningnum sem hann sparaði. Í samtali við Today segir TJ að faðir sinn hafi hringt í sig úr versluninni.

„Hann hringdi í mig í búðinni og sagði: Hey, hefurðu heyrt um stað sem heitir Costco? Hann er stórkostlegur,“ segir TJ.

Myndbandið sem TJ tók af föður sínum hefur farið eins og eldur í sinu um internetið, en Tom er búinn að breytast í kyntröll eftir Costco-ferðina og á fjölmarga aðdáendur á netinu.

