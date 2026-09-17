Saka Wolt um að svíkja verkafólk um lágmarkskjör

Stjórn Eflingar hefur lýst yfir samstöðu með sendlum Wolt á Íslandi, fram kemur í yfirlýsingu að störf sendla hjá Wolt og öðrum sambærilegum fyrirtækjum sé launavinna.
„Laun og réttindi eiga því að vera í samræmi við íslenska kjarasamninga. Efling fordæmir það að verkafólk sé svikið um lágmarkskjör og þess í stað látið vinna undir skilmálum gerviverktöku,“ segir í yfirlýsingunni.
„Efling hefur á síðastliðnum misserum átt í samskiptum við Wolt sendla á Íslandi sem leitað hafa til félagsins. Jafnframt hefur félagið kynnt sér baráttu stéttarfélaga og sendla á Norðurlöndum gagnvart sendlafyrirtækjum, meðal annars í Noregi og í Finnlandi. Félagið er tilbúið að styðja baráttu Wolt sendla á Íslandi fyrir bættum kjörum og vill beita sér fyrir viðurkenningu á stöðu þeirra sem launamenn.“
Fjallað var um mótmæli sendla Wolt fyrir utan höfuðstöðvar fyrirtækisins í Ármúla í fréttum RÚV í gær en þar vildu forsvarsmenn Wolt ekki veita viðtal. Í viðtali við Viðskiptablaðið í dag segir Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi að flestir sendlar fyrirtæksins vinni átta til tíu klukkustundir á viku, þá þegar álagið sé mest. Þá sé ekkert hæft í því að greiðslurnar til sendla hafi lækkað.
„Við höfnum því alfarið að Wolt stundi gerviverktöku. Sendlarnir eru sjálfstæðir verktakar sem ráða því hvenær þeir vinna, en við vitum líka að meðaltal og tekjur sendla eru mismunandi. Sendlarnir vilja vinna mismikið og á mismunandi tímum og við sáum í Noregi, þegar Wolt ákvað að vera með 15 sendla í launaðri vinnu í Osló, að allir þeir sendlar hættu strax af því að það vildi enginn vera á vakt þar sem ekkert var að gera.“
Þá segir í yfirlýsingu fyrirtækisins að ánægja starfsmanna sé mikil og þeir hafi boðið sendlunum á fund til að heyra þeirra sjónarmið.
Sósíalistar vilja bönd á gigg-hagkerfið
Miðstjórn Sósíalistaflokks Íslands hefur nú einnig ályktað um málið og segir að viðskiptamótel fyrirtækja sem gangi út á svokallað „gigg“, líkt og Wolt, ráðist að réttindum verkafólks.
„Sósíalistaflokkur Íslands lýsir yfir fullum stuðningi og samstöðu með þeim rúmlega sextíu Wolt-sendlum sem lögðu niður störf í gær til að mótmæla 40% kjaraskerðingu á síðastliðnu ári. Þessar aðgerðir eru nauðsynlegt svar við viðskiptamódeli sem byggir á gerviverktöku, viljandi rýrnun réttinda vinnandi fólks og tilfærslu á allri áhættu yfir á þá starfsmenn sem vinna raunverulegu vinnuna,“ segir í ályktuninni.
„Þessir sendlar, eins og allt verkafólk í “gigg”-hagkerfinu, eru ekki sjálfstæðir verktakar heldur launafólk sem á skilið fulla vernd íslenskrar vinnulöggjafar, þar á meðal tryggð lágmarkslaun, veikindarétt og rétt til kjarasamninga.“
Í raun sé þetta kerfisbundinn vandi sem eigi við allt „gigg-hagkerfið“ og krefst flokkurinn að stjórnvöld loki fyrir allar glufur á vinnumarkaðslöggjöfinni:
„Wolt, og sambærileg fyrirtæki vinna að því að útiloka raddir verkafólks, innflytjenda og stéttarfélaga þeirra frá pólitískri umræðu og nota viðburði og villandi frásagnir til að selja sig sem góðviljaða nýsköpunaraðila á sama tíma og þau stunda virka hagsmunagæslu til að breyta vinnulöggjöfinni sér í hag. “Gigg”-hagkerfið er ekki ný uppfinning; það er viljandi tilraun til að komast hjá þeim réttindum og vernd sem stéttarfélög hafa tryggt verkafólki í meira en öld.“