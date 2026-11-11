ÁTVR kveður neftóbakshornin – Löng saga senn á enda

ÁTVR hefur ákveðið að hætta framleiðslu neftóbakshorna og munu þau því brátt hverfa af markaði. Gert er ráð fyrir að síðustu birgðirnar klárist í nóvember.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá ÁTVR en þar segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi þess að sala neftóbaks hafi dregist verulega saman undanfarin ár.
Neftóbakshornin komu fyrst á markað árið 1992 og hafa því verið í sölu í 34 ár. Íslenskt neftóbak á sér þó mun lengri sögu en það hefur verið selt frá árinu 1941, meðal annars í dósum og krukkum.
Að sögn ÁTVR kalla minnkandi sala og auknar kröfur um hagræðingu á breytingar. Fyrirtækið telji ekki lengur forsvaranlegt að bjóða neftóbak í fleiri en einni tegund umbúða.
Þegar síðustu neftóbakshornin seljast verður því aðeins hægt að kaupa íslenskt neftóbak í 50 gramma plastdósum.