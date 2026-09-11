Stefán Einar skýtur föstum skotum: „Grautarhaus er það kallað þegar menn láta svona lagað út úr sér“

Stefán Einar Stefánsson þáttastjórnandi Spursmála á Mbl skýtur hörðum skotum á stjórnarflokkana og Þórð Snæ Júlíusson framkvæmdastjóra Samfylkingarinnar eftir að Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra sagði hann líklega hafa misskilið upplýsingar um að bankaskattur ætti að skila 6 milljörðum króna í ríkiskassann.
Málið má rekja til greinar sem Þórður Snær skrifaði á Vísi í mars síðastliðnum þar sem hann sagði að í skattur á banka ætti að „skila ríkissjóði um sex milljörðum króna í nýjar tekjur á næsta ári til að standa undir samneyslunni“. Fjárhæðin kom ekki fram í fjármálaáætluninni og sagði ráðuneytið við Vísi þá að ráðstafanirnar væru „enn á hugmyndastigi“ og biði útfærslu í fjárlögum. Þegar fjárlögin litu svo dagsins ljós á upphæðin að skila sex milljörðum króna í ríkiskassann. Daði Már sagði við Vísi í gær að Þórður Snær hafi líklega misskilið upplýsingar og hann hefði ekki skýringar á því hvers vegna upphæðin var sú sama. Morgunblaðið fjallaði um málið í apríl og sagði þá að eðli málsins samkvæmt væri um að ræða innherjaupplýsingar.
„…eða með neyslu ólöglegra fíkniefna“
Stefán Einar vekur athygli á nýjustu vendingum í málinu og skýtur á Þórð Snæ og stjórnarflokkana: „Þetta er svakalegt. Hér fellir sjálfur fjármálaráðherrann sök á framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar,“ segir hann í færslu á Facebook.
„Þórður Snær Júlíusson mun samkvæmt þessu hafa ákveðið að deila viðkvæmum innherjaupplýsingum sem gátu haft verðmyndandi áhrif á viðskiptabankana sem skráðir eru í Kauphöll Íslands. Það hefur hann gert, alveg óháð því hvort hann hafi misskilið viðkomandi tölur eða ekki.“
Bætir hann svo við:
„Hafi ráðherrann rétt fyrir sér um þetta þá er ljóst að framkvæmdastjórinn hefur framið alvarlegt lögbrot á fjármálamarkaði og það með meðferð trúnaðarupplýsinga innan úr ríkiskerfinu,“ segir hann.
„Menn hafa verið hundeltir af kerfinu fyrir brot af þessu tagi. En það verður auðvitað ekki gert í þessu efni. Stjórnarþingmenn og starfsfólk þeirra mega brjóta lögin, hvort sem það er á fjármálamarkaði eða með neyslu ólöglegra fíkniefna. Lögum þarf bara að koma yfir andstæðinga ríkisstjórnarinnar. Það er nefnilega fólk sem er, í augum Þorgerðar Katrínar, Dags B .Eggertssonar og fleiri fulltrúa meirihlutans litlu skárra, eða ekki, en Trump, Farage og Le Pen.“
Þórður Snær tekur þetta ekki til sín í pistli sem hann skrifar um fjárlagafrumvarpið í dag en þar segir hann um bankaskattinn:
„Í ár með því að auka meðal annars álögur á banka sem hafa hagnast stórkostlega á verðbólgu síðustu ára, skila ár eftir ár arðsemi sem er vel yfir síhækkandi væntingum þeirra um gróða og hafa sýnt í verki að þeir láta viðskiptavini sína ekki njóta þess neitt ef álögur á þá eru lækkaðar.“
„Grautarhaus“
Eyjólfur Guðmundsson, fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri, tók upp hanskann fyrir stjórnarflokkana:
„Þú ert kominn í “let them deny it” gírinn! Og skil ég þig rétt að þú sért að ásaka þingmenn og starfsfólk þeirra um fíkniefnabrot?,“ segir hann. Stefán Einar svaraði að bragði:
„Nei ég er ekki að saka menn um neitt. Hef mikla samúð með fólki almennt en staðreyndir tala sínu máli.“
Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, setti spurningamerki við að verið væri að velta sér upp úr einhverju sem var sagt í mars:
„Það er á þeim tíma þar sem verið er að vinna fjármálaáætlun fyrir næstu 5 árin. Þar sem pólitískar áherslur ríkisstjórnarinnar eru kynntar. Ertu að reyna að segja að eitthvað sem hann sagði um áætlaðan skatt í mars, vegna fjármálaáætlunar, hafi áhrif á verðmyndun á fjármálamörkuðum í september þegar fjárlagafrumvarp er gefið út - en ekki vegna útgáfu fjármálaáætlunar?,“ segir Björn Leví.
„Vegna skatts sem tekur í fyrsta lagi gildi eftir áramót? Út af því að ballpark áhrifamat á pólitískri stefnu var rétt, í mars? Dálítið langt seilst þarna í ásökun verð ég að segja.“
Stefán Einar svaraði honum ekki á kurteisu nótunum:
„Grautarhaus er það kallað þegar menn láta svona lagað út úr sér.“