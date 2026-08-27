Allt logar eftir ummæli Egils: „Aldrei farið í gang stærri áróðursherferð á Íslandi“

Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason segir herferð Áfram Ísland, hreyfingarinnar sem leggst gegn aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið, sé líklega stærsta áróðursherferð sem hafi farið fram á Íslandi, herferð þeirra sem vilja fara í aðildarviðræður sé mun máttlausari. Segja má að allt hafi logað á samfélagsmiðlum eftir ummæli Egils en meðal þeirra sem taka til varna eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins.
Aldrei stærri áróðursherferð
„Líklega hefur aldrei farið í gang stærri áróðursherferð á Íslandi en sú sem Áfram Ísland svokallað rekur nú. Maður hlýtur að spyrja út í kostnaðinn og hverjir reiða fram allt þetta fé - það er bókstaflega verið að drekkja þjóðinni í auglýsingum á netinu, í sjónvarpi og á skiltum,“ segir Egill í færslu á Facebook.
„Alls kyns ónákvæmni í auglýsingunum og beinar rangfærslur vekja líka athygli - til dæmis hvernig hæpnum fullyrðingum er slengt fram í formi spurninga. En vissulega er mjög fagmannlega að verki staðið, enda vitað að ein stærsta auglýsingastofa landsins er í mikilli vinnu fyrir Áfram Ísland. Herferð já-sinna er mjög máttlítil miðað þennan flaum - og ekki nálægt því eins úrhugsuð.“
Bætir hann við að það megi sjá hjákátlegar hliðar á þessu eins og útifund samtakanna þar sem Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra og forsetaframbjóðandi, ætlar að lýsa yfir afstöðu sinni. Er það hjákátlegt í ljósi þess að Katrín hefur margoft lýst yfir andstöðu sinni við aðild að Evrópusambandinu þó hún hafi greitt atkvæði með aðildarviðræðum á Alþingi árið 2009, hefur þá einnig verið á móti veru Íslands í NATO.
„Nú er það kannski ekki ýkja spennandi - en þetta er augljóslega hannað af almannatenglum til að fá feita umfjöllun í fréttatímum rétt fyrir kosningarnar,“ segir Egill. „Allt verður þetta áhugaverð stúdia - líka hvað varðar gildi þjóðaratkvæðagreiðsla.“ Margir taka undir með Agli, þar á meðal fréttamaðurinn fyrrverandi Bogi Ágústsson, fjárfestirinn Vilhjálmur Þorsteinsson og Þórður Snær Júlíusson hjá Samfylkingunni.
Sjá fleiri Já-auglýsingar
Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, skilur ekkert í orðum Egils:
„Ég sé miklu, miklu meira af já auglysingum alls staðar. Er algorythminn ekki bara buinn að vinna þetta nógu vel til að sækja á þar sem er þörf,“ segir hún með broskalli. „Þið esb-sinnar sjáið meira nei. Nú eða að þú sért liklegri til að taka eftir auglysingum sem tala beint inn í hjartað, eins og já-áróðurinn gerir hjá þér.“
Tómas Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, svarar engu heldur birtir einfaldlega skjáskot með vinnureglum RÚV en þar segir:
„Vinnureglur um fréttir og dagskrárefni. RÚV er óháð hagsmunum stjórnmála, viðskipta, opinberra aðila og einkaaðila. Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðugleika og óhlutdrægni.“ Má þess geta að Egill er skráður sem dagskrárgerðarmaður hjá fyrirtækinu opinbera.
Ráðgjafinn Sirrý Hallgrímsdóttir, sem er mögulega frægust fyrir pistil sinn um Pírata um árið, segir:
„Já til að sjá er án efa með langflestar auglýsingar og svo með nokkur ráðuneyti og stofnanir til að aðstoða við áróðurinn.“
Hafrún Kristjánsdóttir og Þórunn Erna Clausen taka líka í sama streng:
„Hef ekki séð neina auglysingu frá nei, bara já....,“ segir Þórunn Erna.