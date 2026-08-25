Krefst skilnaðar við horfinn eiginmann

Kona sem er frá Sómalíu en hefur verið búsett á Íslandi frá árinu 2019 hefur stefnt eiginmanni sínum og samlanda fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur en hún krefst lögskilnaðar við manninn en ekki er vitað hver í heiminum hann er niðurkominn.
Segir í stefnu konunnar sem birt er í Lögbirtingablaðinu að hún og maðurinn hafi komið til landsins árið 2018 en þau hafi kynnst árið áður í Grikklandi. Þeim hafi verið brottvísað aftur til Grikklands en undir lok árs 2019 hafi konan snúið aftur til Íslands, ein síns liðs og sótt um alþjóðlega vernd. Hefur konan verið hér síðan. Konan og maðurinn slitu samvistum 2020 og fékk hún skilnað að borði og sæng frá honum sama ár.
Segir í stefnunni að maðurinn og konan hafi síðast talað saman árið 2021 og þá í gegnum síma en hún viti ekki hvar hann sé niðurkominn. Tilraunir hennar til að ná sambandi við hann hafi ekki borið árangur. Þá eigi þau engin börn saman og engar sameiginlegar eignir.
Segir í stefnunni að tilraunir konunnar til að ljúka hjúskap við manninn í sátt og samlyndi hafi ekki borið árangur. Henni sé ókunnugt um í hvaða ríki maðurinn býr nú, en tilraunir hennar til að fá upplýsingar um nákvæma staðsetningu hans hafi heldur ekki borið árangur. Hafi hún því engra annarra kosta völ en að höfða dómsmál og krefjast lögskilnaðar.
Eru færð ýmis rök fyrir því að konunni sé lagalega stætt á því að krefjast skilnaðar og stefna manninum með þeim hætti að birta honum stefnu í Lögbirtingablaðinu. Segir þar meðal annars að þar sem samvistarslit hafi staðið lengur en í eitt ár eigi konan rétt á skilnaði og þar sem maðurinn finnist ekki eigi hún ekki annarra kosta völ en að stefna honum í gegnum Lögbirtingablaðið.
Segir að lokum í stefnunni að málið verði tekið fyrir í næsta mánuði og mæti maðurinn ekki fyrir dóm megi búast við því að Héraðsdómur Reykjavíkur fallist á kröfur konunnar.