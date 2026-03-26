Fimmtudagur 26.mars 2026

Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 16:30

Mynd: Facebook-síða Skattsins

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið meðferð sinni á kvörtun eiganda bifreiðar. Er eigandinn ósáttur við að vera rukkaður um kílómetragjald þótt bifreiðin sé staðsett og notuð erlendis. Fékk hann þau svör að hann gæti sótt um undanþágu eftir að bifreiðin hafi verið flutt aftur til Íslands.

Fram kemur í bréfi umboðsmanns til eigandans að með kvörtuninni hafi fylgt afrit af samskiptum hans við Skattinn. Í svari Skattsins sé greint frá því að á meðan ökutæki sé staðsett erlendis sé greiðsluskylda fyrir hendi. Hins vegar geti eigandinn óskað eftir undanþágu gjaldsins eftir að ökutækið sé flutt til landsins að nýju. Hafi Skatturinn veitt eigandanum nánari leiðbeiningar með hvaða hætti það skuli gert.

Á Ísland.is segir að sækja megi um undanþágu frá kílómetragjaldi vegna aksturs erlendis. Skilyrði fyrir undanþágunni er að gjaldskyldur eigandi eða umráðamaður bifreiðar skrái stöðu akstursmælis við brottför frá landinu og við komu til landsins ásamt því að tilgreina að um tímabundinn flutning úr landi sé að ræða. Tollyfirvöldum sé heimilt að staðreyna skráningu gjaldskylds aðila.

Ef ökutæki sé 10 tonn eða meira að leyfðri heildarþyngd muni tollyfirvöld lesa af mæli við brottför og komu ökutækis til að staðfesta rétta skráningu gjaldskylds aðila.

Sækja þurfi sérstaklega um niðurfellingu kílómetragjalds vegna aksturs erlendis til ríkisskattstjóra eftir að ökutækið sé komið aftur til landsins. Framvísa þurfi staðfestingu á tímabundnum útflutningi. Við skráningu á stöðu akstursmælis vegna flutnings ökutækis úr landi þurfi að gera upp kílómetragjald frá síðustu skráningu.

Þarf að kæra

Umboðsmaður segir í bréfi sínu til hins ósátta bifreiðareiganda að álagning kílómetragjalds sé kæranleg til ríkisskattstjóra innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningar þar um. Heimilt sé svo að bera úrskurð ríkisskattstjóra undir yfirskattanefnd. Ákvörðun ríkisskattstjóra um svonefnda bráðabirgðagreiðslu sé hins vegar, samkvæmt lögum um kílómetragjald, endanleg á stjórnsýslustigi og sæti hún því ekki kæru eins og álagning kílómetragjalds.

Umboðsmaður segir eigandanum að hann verði, áður en hægt sé að taka kvörtun hans til meðferðar, að kæra álagningu kílómetragjaldsins til ríkisskattstjóra og eftir atvikum að því frágengnu til yfirskattanefndar, hafi slík álagning farið fram. Þar sem það hafi ekki verið gert séu skilyrði laga fyrir því að kvörtun hans verði tekin til meðferðar ekki uppfyllt að svo stöddu. Hafi verið um bráðabirgðagreiðslu að ræða verði að líta svo á í samræmi við eðli slíkrar greiðslu að málið hafi ekki enn verið leitt til lykta og af þeim sökum séu ekki uppfyllt skilyrði til þess að kvörtunin verði tekin til athugunar að svo stöddu.

Þegar niðurstaða slíks kærumáls liggur fyrir getur eigandinn hins vegar leitað til umboðsmanns að nýju telji hann tilefni til þess.

