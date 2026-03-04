Samherjamálið – Lögmaður 252 starfsmanna krefur Baldvin um efndir

Namibískir sjómenn sem störfuðu fyrir útgerðarfélagsins Samherja og undirfélög þess eru enn þá að bíða eftir bótum sem þeir fengu dæmdar. Skyndilegar uppsagnir þeirra höfðu mikil áhrif á samfélagið og kipptu stoðunum undan sjómönnunum.
Blaðið The Namibian Sun greinir frá þessu.
Á mánudag, 2. mars, sendi lögmaður 252 sjómanna og annarra starfsmanna sem störfuðu fyrir Samherja og tengd félög í Namibíu, bréf til Baldvins Þorsteinssonar forstjóra Samherja. Var krafist fullra bóta þegar Samherji seldi togarann Heinaste og yfirgaf svæðið.
Starfsmönnunum var sagt upp árin 2019 og 2020 eftir að fjölmiðlar birtu umfjallanir um meintar mútugreiðslur og spillingarmál forsvarsmanna Samherja og namibískra yfirvalda.
Hver starfsmaður fékk greiðslu upp á því sem jafngildir um 77 þúsund krónum þrátt fyrir að hafa starfað fyrir félögin í áraraðir. Að mati lögmanns var ekkert tekið tillit til uppsagnarfrests, starfstíma eða annars sem bera að gera samkvæmt namibískum lögum. Var bótagreiðslan sögð verða smánarleg.
Eins og greint hefur verið frá áður hefur líf sjómannanna verið erfitt síðan þeim var sagt upp. Margir lifa á bótum frá ríkinu, hafa sokkið í skuldir eða fíkn og þurft að senda börnin til ættingja.
Árið 2023 dæmdi félagsdómur í Namibíu Samherja til að greiða 23 sjómönnum á Heinaste um eina milljón króna í bætur. Esja, félag í eigu Samherja, bauðst til að borga bæturnar að hluta en því var hafnað og krafist fullra efnda.