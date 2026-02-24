fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Furðar sig á að samherjar Guðbrands hafi ekki stigið fram honum til varnar – „Fólk getur verið að velta sér upp úr eymd annarra“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 20:45

Elliði Vignisson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Elliði Vignisson er nýjasti gestur Spjallsins með Frosta Logasyni. Í þættinum kynnast áhorfendur manneskjunni Elliða betur og segir hann frá hvernig var að alast upp í Eyjum rétt eftir gos, árin hans í sálfræðinni og hvers vegna lífsskoðanir hans hafa alltaf hallast til hægri. Elliði er sérlegur áhugamaður um mannlegt eðli enda menntaður sálfræðingur sem starfaði við kennslu áður en hann varð stjórnmálamaður. 

Í þættinum ræða Elliði og Frosti meðal annars mál Guðbrands Einarssonar, þingmanns Viðreisnar, sem sagði af sér þingmennsku í janúar eftir upp komst um tilraun hans til vændiskaupa árið 2012.

Sjá einnig: Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa

Elliði var einn fárra sem vakti máls á mannlegri hlið þessa máls og furðaði sig á að enginn samherja Guðbrands hefði lyft litla fingri honum til varna.

„Á þessum tímapunkti er Guðbrandur á alveg ofboðslegum erfiðum persónulegum stað. Það þarf ekki að vera klínískur sálfræðingur til að gera sér grein fyrir hvernig manninum líður, hvernig hans líðan er, hvernig líðan fjölskyldu hans er. Það er ákveðin mannhelgi og mannvirðing sem við öll eigum. Það getur enginn framselt hana og enginn tekið hana af okkur, það eru mannréttindi,“

segir Elliði að það skipti hann engu máli hvað gerðist, hann sé ekki dómari í því máli.

„En mér fannst svo skrýtið að á þeim tíma sem hann liggur veikast fyrir á hans ævi að það skuli ekki einhver stíga fram, það skuli ekki einhver af hans samherjum, formaður flokksins, samþingmenn hans, stíga fram og segja: „Nú skulum við öll bíða og gefa manninum tækifæri á að útskýra sitt mál. Nú skulum við hafa í huga hvað er langt síðan þetta gerðist. Þetta eru tvær vogarskálar, að láta ekki bara lóðin staflast öðru megin.“

Elliði segir að honum hafi fundist þetta skrýtið og hann hafi orðið sár og svekktur. Hann segist ekkert þekkja Guðbrand, aldrei hafa hitt eða talað við hann. Hann segir að ef honum ætti að líka illa við eitthvað hjá Guðbrandi væri það Evrópuástríða hans, sem Elliði væri til í að gagnrýna, en það svipti Guðbrand ekki mannhelgi í huga Elliða.

„Á þessu kjörtímabili erum við með tvo þingmenn, Ásthildur Lóa og svo Guðbrandur Einarssonar, sem einhvern veginn lenda í hakkavél samherja. Það reynir aldrei á hvernig almenningur bregst við af því þau eru tekin af lífi áður en almenningur kemst að. Kannski til að milda áfallið en þetta er ekki góð þróun. Höldum okkur við Guðbrand. Af því á bak við Guðbrand eru kjósendur, hann er lýðræðislega kjörinn, hann hefur réttindi og skyldur sem lýðræðislega kjörinn einstaklingur og það að einhver hoppi bara inn og út úr slíku það er ekki gott og það er ekki gott að stjórnmálaflokkarnir ætli að fara að haga sér þannig að samherjar séu teknir af lífi. Til að forðast umtal.“

Elliði segir auðvelt fyrir sig að stíga fram og verja einhvern sem er ekki pólitískur samherji. Hann segir sig og sinn flokk ekki hafa hagnast á neinn máta af því að verja Guðbrand.

„Frekar hefðum við getað farið að nudda honum upp úr þessu eins og alltof oft vill verða. Maður verður stundum svo sár og svekktur að sjá hvað fólk getur gengið gegn mannhelginni. Hvað fólk getur verið að velta sér upp úr eymd annarra og það var það sem hvatti mig í þessu.

Frosti segist hafa viljað sjá að umræðan hefði verið tekin um löggjöfina þegar kemur að vændi. Bendir hann á að í mörgum löndum sé vændi lögleg atvinnugrein.

„Ef að Guðbrandur Einarsson hefur framið einhvern glæp þá er hann algjörlega án fórnarlambs sá glæpur. Og jafnvel þó hann hefði farið í vændisviðskipti. Auðvitað er til mansal í vændi, en það er langt í frá að allt vændi sé með þeim hætti,“  segir Frosti.

Elliði tekur undir: „Við missum af kjarnanum með því að stilla vændi upp sem mansalsgrein. Af því það hefur komið upp mansalsmál á Íslandi, til dæmis í tengslum við það að prjóna lopasokka, það er ekki betra mansal en annað. Það hefur komið upp í byggingageiranum, eldhúsum við framleiðslu á mat. Mansal er alltaf hræðilegt, vændi er svo bara allt annað.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Furðar sig á að samherjar Guðbrands hafi ekki stigið fram honum til varnar – „Fólk getur verið að velta sér upp úr eymd annarra“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Rósin snýr frá Samfylkingunni og hallar sér að Vinstrinu – „Það er búið að vera helvítis vesen á þeim alla tíð“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fortinet verðlaunar OK

Mest lesið

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“

Nýlegt

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Tæp sex milljóna króna sekt fyrir að mæta 10 mínútum of seint
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Halda því fram að Liverpool væri til í að skipta á leikmanni Real Madrid og Szoboszlai
Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“

Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
„Við Íslendingar eigum að segja takk“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar

Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak

Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Fréttir
Í gær
Skuggaleg könnun í Eyjafirði – Fjölmargir Einingarfélagar hafa frestað læknisheimsóknum og lyfjakaupum
Fréttir
Í gær
Vildi láta meta hvort barnsfaðirinn væri með vitræna getu til að véfengja rúmlega 50 ára faðernisviðurkenningu
Fréttir
Í gær

Hefur mátt þola hávaða og ónæði um árabil en þorir ekki að leita til lögreglu

Hefur mátt þola hávaða og ónæði um árabil en þorir ekki að leita til lögreglu
Fréttir
Í gær

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Fréttir
Í gær
Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi
Fréttir
Í gær
Arnór leggur til að Evrópuríki taki beinan þátt í átökunum í Úkraínu
Fréttir
Í gær

Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum

Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Fréttir
Í gær
Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Fréttir
Í gær
Fjölskylda Evu fær ekki svör – Læknirinn sem ákvað lífslokameðferð móður hennar enn starfandi
Fréttir
Í gær
Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð
Fréttir
Í gær

Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt

Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt
Fréttir
Í gær

Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna

Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna
Fréttir
Í gær
Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda