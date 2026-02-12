Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“

Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar og einn af stofnendum Sósíalistaflokksins, fékk góða þjónustu hjá bráðamóttökunni en hann var ekki eins ánægður með reikninginn sem hann fékk í kjölfarið. Gunnar Smári skrifar á Facebook-síðu sinni:
„Ég fór á bráðavaktina í gær og naut frábærrar þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, röntgentækni og fleiri. Á eftir var ég rukkaður um tæpar 38 þúsund krónur. Blessunarlega átti ég þær til en rannsóknir hafa sýnt að um fimmtungur fólks á erfitt að brúa svona óvænt útgjöld.“
Gunnar Smári segir að samfélagslegt sátt hafi ríkt um að greiða þessa þjónustu með réttlátum sköttum en síðan hafi frjálshyggjan tekið völdin. Þessi breyting hafi aldrei verið borin undir þjóðina:
„Þegar heilbrigðiskerfið var byggt upp var hugmyndin sú að við greiddum öll fyrir heilbrigðisþjónustu með réttlátum sköttum; að þau sem eru helst aflögufær borgi meira en hin minna sem eiga í erfiðleikum með að ná endum saman. Hugmyndin var að það sé betra að borga fyrir heilbrigðisþjónustuna þegar þú ert frískur og virkur á vinnumarkaði en þegar þú ert veikur og kannski illa stæður. Þessi frábæra hugsun vék fyrir þeirri hugmynd að við yrðum að lækka skatta þeirra allra auðugustu, ríkustu fjármagnseigenda og eigenda stærstu fyrirtækjanna. Og rukka þess í staðinn þau sem eru veik eða hafa slasað sig. Þetta var aldrei lagt fyrir þjóðina, enda hefði hún auðvitað hafnað þessari siðlausu dellu.“
Segir hann að stjórnmálafólk sem þjóni auðvaldinu hafi innleitt þessa breytingu:
„Það var hins vegar stjórnmálafólk sem kom þessu í gegn, fólk sem hafði lært að í auðvaldsþjóðfélagi nýtur sá stjórnmálamaður fjárhagslegs öryggis sem þjónar auðvaldinu en grafið er undan þeim sem vilja þjóna almenningi. Hafið þetta í huga þegar þig kjósið næst. Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins. Auðvaldið þarf ekki á samfélagi að halda og vill í raun eyða því, stjórnmálafólk sem vill þjóna auðvaldinu vinnur gegn hagsmunum þínum.“