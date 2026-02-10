Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit

Kona hefur verið sakfelld fyrir líkamsárás gegn fyrrverandi sambýlismanni sínum en fram kemur í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur að konan hafi glímt við mikla vanlíðan eftir að slitnaði upp úr sambandinu.
Árásin átti sér stað í ágúst 2024 innandyra á Seltjarnarnesi. Konan var ákærð fyrir líkamsárás með því að sparka ítrekað í fótlegg mannsins með þeim afleiðingum að hann hlaut yfirborðsáverka. Upphaflega var konan einnig ákærð fyrir að kýla manninn með krepptum hnefa í andlitið en embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, sem fór með ákæruvaldið í þessu tilfelli, féll frá þeim ákærulið við þingfestingu málsins.
Konan játaði brot sitt skýlaust. Hún hafði ekki gerst sek áður um refisverða háttsemi. Héraðsdómur mat henni það til refisþyngingar að fyrrverandi sambýlismaður hennar hlaut líkamstjón en á móti var horft til játningar hennar og þess að hún lýsti yfir iðrun. Lagði konan fram vottorð sálfræðings um að hún hefði leitað sér aðstoðar vegna vanlíðanar í tengslum við sambandsslitin og samskiptanna við fyrrverandi sambýlismanninn sem fylgt hafa í kjölfarið.
Í ljósi alls þessa þótti við hæfi að dæma konuna í 30 daga skilorðsbundið fangelsi.