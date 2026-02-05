fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hnakkrifist í Kópavogi – Meirihlutinn vill ekki afhenda gögn og óttast frekari leka í fjölmiðla

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 15:34

Mynd: Kopavogur.is

Deilt var töluvert á fundi bæjarráðs Kópavogs í morgun um fyrirspurn Theódóru Þorsteinsdóttur bæjarfulltrúa Viðreisnar, sem er í minnihluta í bæjarstjórn, um kostnað vegna byggingar Barnaskóla Kársness. Þær framkvæmdir hafa reynst bænum mun dýrkeyptari en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Meirihlutinn sagði ekki tímabært og ekki samræmast hagsmunum bæjarins að svara fyrirspurninni þar sem málið ætti eftir að fara fyrir gerðardóm og kröfugerð væri enn í vinnslu. Vísaði meirihlutinn einnig til þess að trúnaðargögnum tengdum framkvæmdunum hafi áður verið lekið í fjölmiðla. Virðist meirihlutinn því bersýnilega óttast að það geti gerst aftur.

Framkvæmdirnar hafa áður verið nokkuð í fréttum en bærinn neyddist til að rifta samningum við ítalskt verktakafyrirtæki sem samið hafði verið við um bygginguna vegna meðal annars kostnaðar, tafa og slælegra vinnubragða.

Með fundargerð bæjarráðs er birt fyrirspurn Theódóru. Hún óskar eftir upplýsingum um uppgjör á öllum þeim útboðum sem hafa verið gerð frá upphafi vegna framkvæmda við skólann, þ.e. niðurrif, jarðvinnu, framkvæmdakostnað, hönnun og byggingareftirlits. Óskar hún einnig eftir upplýsingum um verðfyrirspurnir ef þær hafi verið gerðar. Mikilvægt sé að fram komi hvert og eitt tilboð sem samþykkt hafi verið í  bæjarráði og að síðan fáist uppgefinn raunkostnaður á þeim verkhluta. Einnig óskar hún eftir að fá sundurliðun á lögfræðikostnaði frá upphafi verksins skipt upp miðað við þau álitamál sem hafi komið upp. Sömuleiðis fer Theódóra fram á upplýsingar um allan kostnað við aðra ráðgjöf vegna verksins, uppfærðar upplýsingar um heildarkostnað við verkið og tímasett yfirlit yfir úttektir og leyfi sem gefin hafi verið út fyrir
skólann.

Segir hún loks í fyrirspurninni að henni sýnist bæjarráð ekki hafa fengið neinar upplýsingar um málið frá því í júní 2025 og þá hafi verið miðað við kostnað út apríl það ár, þess vegna sé mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram, eins fljótt og auðið sé.

Mikilvægt

Í bókun fulltrúa meirihlutans, sem samanstendur af Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum, í bæjarráði segir hins vegar að mikilvægt sé að allir bæjarráðsfulltrúar séu sammála um að gætt sé trúnaðar um sundurliðanir og bráðabirgðagreiningar á kostnaði við byggingu Barnaskóla Kársness þar til kröfugerð í tilheyrandi gerðardómsmáli hafi verið lögð fram, líkt og komið hafi fram í ráðleggingum lögmanns Kópavogsbæjar í málinu. Kópavogsbær hafi í kjölfar þess að riftun verksamningsins var dæmd lögmæt lagt í stórfelldan kostnað við að gera við galla á verki ítalska verktakans auk þess sem verulegur kostnaður hafi fallið til við að reka verkið í mun lengri tíma en upphaflegur samningur gerði ráð fyrir. Kópavogsbær hyggist endurheimta allan viðbótarkostnað vegna málsins og þar skipti máli að allar tölur séu vel staðreyndar og skilgreindar.

Theódóra var greinilega ekki sátt við þetta og lagði fram bókun á móti þar sem hún sagðist ítreka enn og aftur beiðni um upplýsingar sem margsinnis hafi verið óskað eftir og fordæma þá leyndarhyggju sem hafi átt sér stað allt frá því að samningum við aðalverktaka verksins var rift, bæði gagnvart íbúum og kjörnum fulltrúum. Undir þessu máli væru merkt trúnaðargögn en engin rök færð fyrir því hvers vegna það eigi að ríkja trúnaður um þau. Það séu meðal annars upplýsingar sem hafi áður komið fram, séu í opnu bókhaldi og jafnvel gögn sem augljóslega eigi ekki ríkja trúnaður um. Það séu hagsmunir íbúa Kópavogs að fá upplýsingar um hvernig farið sé með opinbert fjármagn. Hægt sé að gera það án þess birta nákvæmar upplýsingar um fyrirliggjandi kröfur í því dómsmáli sem fram undan sé.

Í svari við bókun Theódóru sagðist meirihlutinn hafna öllum ásökunum um leyndarhyggju. Það væri grundvallaratriði í eins viðamiklu gerðardómsmáli og hér væri um að  ræða að hagsmunir Kópavogsbúa væru varðir af festu og heilindum. Fjárhagslegir hagsmunir Kópavogsbæjar af hagfelldri niðurstöðu varði verulega fjármuni.
Þess vegna telji meirihluti bæjarráðs það ekki málinu til framdráttar að gögn sem merkt séu trúnaði að ítrekuðum ráðleggingum lögmanns bæjarins hafi verið lekið í fjölmiðla.

Hvort þarna sé átt við nýlega umfjöllun Heimildarinnar um framkvæmdirnar er ekki tekið fram en Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs gerði töluverðar athugasemdir við umfjöllunina.

Segir að lokum í bókun meirihluta bæjarráðs að birting sundurliðaðra bráðabirgðatalna eða vinnuskjala á þessu stigi geti veikt stöðu bæjarins gagnvart gagnaðila og skaðað möguleika til fullrar endurheimtu kostnaðar. Þetta komi skýrt fram í minnisblaði og máli lögmanns Kópavogsbæjar og byggi meirihlutinn afstöðu sína á þeim ráðleggingum. Þegar kröfugerð liggi fyrir verði allar upplýsingar aðgengilegar.

