Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra

Ásthildur Lóa benti á að háir vextir hafi verið að kæfa heimili landsins mörg undanfarin misseri. „Ekki verðbólgan heldur vextirnir. Á sama tíma og 5,2% verðbólga hækkar útgjöld heimila um kannski 15.000 krónur á mánuði greiða þau núna 406.000 krónur í vexti af 50 milljóna króna láni,” sagði Ásthildur.
„Hvernig á það að ganga upp að lækna verðbólgu með meðulum sem eru margfalt verri en sjúkdómurinn sjálfur? Það líður hins vegar ekkert öllum illa í verðbólgu, þeim sem ráða yfir stórum hluta fjármagnsins í landinu og hafa gríðarleg áhrif á hversu mikið af því er í umferð líður bara nokkuð vel samkvæmt hagnaðartölum bankanna. Lífið hreinlega leikur við þá,“ sagði hún.
Hún benti til dæmis á tölur upp úr ársuppgjöri Landsbankans en greint var frá því í lok janúar að Landsbankinn hefði hagnast um 38 milljarða króna á síðasta ári.
„Það er ansi góð uppskera í verðbólgunni. Ef hagnaður hinna bankarnir er svipaður hefur almenningur greitt bönkunum vel yfir 100 milljarðar króna í hagnað. Ef þessum hagnaði væri skipt jafnt á milli allra heimila í landinu, fengið hvert heimili um 700.000 krónur í sinn hlut. Þá mundu nú aldeilis létta mörgum lífið en þessu náttúrlega öfugt farið,“ sagði Ásthildur sem sagði að þvert á móti hefðu heimili landsins neyðst til að greiða bönkunum þessar fjárhæðir og miklu meira til.
„Heimilin hafa verið svipt gríðarlegu fjármagni til að verja þau fyrir margfalt minni skaða. Það er viðurkennd hagfræði að til að berjast gegn verðbólgu þurfi að minnka peningamagn í umferð. Það hlýtur að vera hægt að gera það með öðrum hætti en að hækka endalaust vexti á húsnæðislánum. Sú aðferð bitnar mest á þeim sem síst skyldi, þeim sem minnst eiga og mest skulda eða með öðrum orðum þeim sem valda engri þenslu. Skuldug heimili hafa einfaldlega ekki efni á því.“
Ásthildur sagði að lokum að einnig mætti færa rök fyrir því að háir vextir fóðri verðbólguna. Fyrirtæki þurfi með einhverjum hætti að mæta auknum vaxtakostnaði og augljósa leiðin sé að hleypa kostnaðinum út í verðlagið.
„Það er hreinlega ekki réttlætanlegt að bankarnir græða á tá og fingri sem aldrei fyrr á sama tíma og heimili landsins berjast mörg hver í bökkum. Það hefur þegar verið gengið of nærri heimilum landsins. Við verðum að stöðva þessa aðför að þeim og leita nýrra leiða til að ná niður verðbólgunni.“
Þess má geta að peningastefnunefnd Seðlabankans mun í fyrramálið gera grein fyrir ákvörðun sinni um stýrivexti. Landsbankinn spáir því að nefndin muni hækka vexti um 0,25 prósentustig á meðan Íslandsbanki spáir því að þeir verði óbreyttir út veturinn.