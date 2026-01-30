Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af

Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir meðal annars miðborginni, var manni veitt eftirför á fæti er hann reyndi að koma sér undan afskiptum lögreglu.
„Hann engan veginn í jafn góðu hlaupaformi og lögreglumennirnir og hafði því ekki erindi sem erfiði. Yfirbugaður og handtekinn grunaður um sölu og dreifingu fíkniefna, peningaþvætti, að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og fjölda brota gegn útlendingalögum, t.d. að framvísa ekki lögmætum skilríkjum, upplýsa ekki um tilgang dvalar og að ógna allsherjarreglu og almannahagsmunum íslenska lýðveldisins,“ segir í skeyti lögreglu nú í morgunsárið.
Þá var tilkynnt um mann sem var að valda eignaspjöllum á bifreiðum. Þegar lögreglumenn komu á vettvang reyndi hann að kasta stóru grjóti í lögreglubifreiðina og flúði á fæti. Hann var hins vegar eltur uppi og handtekinn grunaður um eignaspjöll, brot á lögreglusamþykkt og að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Var maðurinn vistaður í fangaklefa þar til að hann kemst í skýrsluhæft ástand.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var maður handtekinn eftir að bifreið hans mældist á 134 kílómetra hraða á götu þar sem er 80 kílómetra hámarkshraði. Maðurinn var sviptur ökurétti og þar að auki undir áhrifum fíkniefna. Hann reyndi einnig að blekkja lögreglu með því að framvísa skilríkjum annars manns en hafði ekki erindi sem erfiði.