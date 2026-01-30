fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 30. janúar 2026 09:00

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, furðar sig á því að áfengisgjald á bjór hér á landi sé hærra en á léttvíni. Ólafur skrifar grein um þetta í Morgunblaðið í dag.

Í Morgunblaðinu í gær var rætt við Einar Bárðarson, framkvæmdastjóra SVEIT, samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, þar sem fjallað var um hvernig verð á bjór hækkar stöðugt og veitingamenn séu farnir að grípa til þess ráðs að minnka skammtinn til að halda verðinu viðráðanlegu. Þá var vakin athygli á því að hærri áfengisskattur er lagður á bjór en léttvín.

„Félag atvinnurekenda hefur um árabil barist gegn sífelldri hækkun áfengisskatta. Þeir eru þeir langhæstu í hinum vestræna heimi. Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki hvað varðar skattlagningu á áfengi. FA hefur ítrekað bent á skaðsemi þessa fyrir neytendur, veitingageirann, ferðaþjónustuna og auðvitað innlenda áfengisframleiðslu, sem er vaxandi grein og í sterkum tengslum við ferðaþjónustuna. Hlustunarskilyrðin eru hins vegar jafnléleg í fjármálaráðuneytinu og á Alþingi, sama hverjir fara þar með völdin,“ segir Ólafur í grein sinni.

10% hærri skattur

Hann segir að FA hafi áður bent á þennan mismun sem er í skattlagningu á bjór og léttvíni.

„Áfengisgjald á hvern sentilítra hreins vínanda í bjór er um 10% hærra en skattur á áfengiseiningu í léttvíni. Þetta skekkir samkeppnisstöðu innlends áfengisiðnaðar, enda er framleiðsla bjórs blómleg og vaxandi atvinnugrein, en engin léttvínsframleiðsla á Íslandi eins og flestum er kunnugt.“

Ólafur rifjar upp að haustið 2023 hafi FA sent fjármála- og efnahagsráðuneytinu erindi þar sem farið var fram á rökstuðning fyrir þessari mismunun í skattlagningu. Spurði félagi meðal annars hvaða markmiðum væri stefnt að með löggjöfinni um skattlagningu á áfengi og hvernig þessi mismunandi skattlagning næði þeim markmiðum.

„Svarbréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins, sem barst í nóvember 2023, benti eindregið til þess að ráðuneytið vissi ekki sjálft hvaða rök, ef einhver, eru fyrir því að hafa áfengisgjald á bjór hærra en á léttvíni. Í bréfinu var rakið að þegar þegar frumvarp til núverandi laga um áfengisskatta var rætt á Alþingi á sínum tíma, árið 1998, hefði komið fram að rétt þætti að skipta áfengissköttum upp í skatta á bjór, léttvín og sterkara áfengi til þess að „hægt væri að taka ákvörðun um um lækkun á hverjum flokki fyrir sig“.“

Ráðuneytið gat ekki svarað

Ólafur segir að ráðuneytinu hafi hins vegar ekki tekist að útskýra hvernig sjónarmið um neyslustýringu, sem fram komu við framlagningu og flutning málsins á Alþingi, réttlættu að með skattlagningu væri neyslu beint úr léttara áfengi (bjór) í sterkara (léttvín).

Hann vísar svo í svar ráðuneytisins þar sem eftirfarandi kom fram:

„Fjármála- og efnahagsráðuneytinu er ekki unnt, umfram það sem að framan er rakið, að tilgreina frekar þau sjónarmið og þau markmið sem stefnt var að með umræddri skiptingu áfengisgjaldsins né leggja mat á hvernig hin mismunandi skattlagning hafi náð þeim markmiðum.“

„Með öðrum orðum: Fjármálaráðuneytið sjálft hefur ekki hugmynd um af hverju hærri áfengisskattur er á bjór en léttvíni. Engu að síður hefur ráðuneytið, eða þeir sem þar halda um stjórnartauma, ekki gert nokkurn skapaðan hlut til að breyta þessu ójafnræði,“ segir Ólafur í lok greinar sinnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Óður til æskunnar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum

Mest lesið

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni

Nýlegt

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði
Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Yfirgefur Arsenal formlega í dag
Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Í gær
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Í gær

Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt

Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Í gær
„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Í gær
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Í gær

Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð

Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Í gær

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Í gær
Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Í gær
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Fréttir
Í gær

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu
Fréttir
Í gær
Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Fréttir
Í gær
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Í gær
Þjóðin í sigurvímu
Fréttir
Í gær

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Í gær

Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum

Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Í gær
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn

Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Í gær
Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“
Fréttir
Í gær
Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Fréttir
Í gær

RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag

RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Í gær

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Í gær
Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki