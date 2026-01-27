fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 13:00

Skiptar skoðanir eru á meðal fólks, þar á meðal stjórnmálamanna, um hvort réttast sé að atkvæði í alþingiskosningum verði talin daginn eftir kjördag.

Landskjörstjórn telur að núverandi fyrirkomulag við talningu atkvæða í alþingiskosningum setji framkvæmdina undir óþarfa tímapressu og vill að skoðað verði hvort talning geti farið fram daginn eftir kjördag.

Í Morgunblaðinu í dag er rætt við Birgi Ármannsson, lögmann og fyrrverandi forseta Alþingis, sem segir ýmislegt hægt að bæta varðandi framkvæmd talningar atkvæða án þess að fresta talningunni fram á næsta dag.

„Ég verð að játa það sem áhugamaður um kosningar í áratugi að ég myndi ekki vilja missa af þeirri stemningu sem fylgir kosningakvöldi og kosninganótt,“ segir Birgir meðal annars og kallar eftir því að farnar verði leiðir eins og að bæta við talningarfólki og tryggja verkferla.

Tegund af skemmtun sem mætti slaufa

Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður, er ósammála sínum gamla kollega af þinginu, en hann segir meðal annars í færslu á Facebook-síðu sinni:

„Einmitt. Fólkinu sem finnst stemningin skipta meira máli en að gera hlutina vel ætti ekki að skipta sér af kjarna þess sem skilgreinir lýðræði. Ég skil alveg að það sé skemmtilegt og spennandi að fylgjast með talningu og pælingum um hvernig næstu tölur gætu orðið. Mér finnst það eiginlega frekar magnað að það sé hægt að velta því fyrir sér hvernig tölurnar breytast yfir nóttina bara út af því að fólk taldi atkvæðin í ákveðinni röð en ekki annarri – þrátt fyrir að niðurstöðurnar yrðu nákvæmlega þær sömu,” segir Björn Leví og bætir við að það væri alveg eins hægt að birta handahófskennt úrtak úr tölunum á klukkutíma fresti ef fólk vill endilega fá „stemningu”.

Segir hann að eftir klúðrið í Borgarnesi ættum við að slaufa þessari tegund stemningar fyrir eitthvað betra og áreiðanlegra.

Ofmetin skemmtun

Egill Helgason, fjölmiðlamaður og samfélagsrýnir, segir að það væri honum algjörlega að meinlausu að talið verði daginn eftir kosningar.

„Í seinni tíð hefur mér fundist kosninganætur heldur ofmetin skemmtun. Tölur berast seint og tilviljanakennt, það blikka fölsk ljós, oft er farið að ræða málin út frá niðurstöðum sem koma snemma og breytast svo þegar öll atkvæði hafa verið talin. En sumir munu líklega halda því fram að vesenið á kosninganótt sé partur af geiminu,“ segir Egill.

Sigríður Á. Andersen, fyrrverandi ráðherra og þingflokksformaður Miðflokksins, telur að engin rök hnígi að því að bíða með talningu atkvæða í kosningum.

„Ekki vegna kosningapartýanna (kosningum er ekki ætlað að skemmta) heldur vegna þess það að telja degi síðar felur ekkert í sér minni hættur en talning sem hefst á kjördegi. Á það mætti jafnvel benda að það að geyma atkvæði ótalin sé einn áhættuþáttur út af fyrir sig. Við höfum verið heilt yfir afar heppin með það góða fólk sem hefur gefið sig að störfum í kringum kosningar, á kjörstöðum og í talningu. Þar er mikilvægt ekki verði jafnmikil nýliðun og við höfum séð t.d. í stjórnmálunum síðustu árin,” segir Sigríður.

