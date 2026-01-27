fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 09:30

Páll Magnússon, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi útvarpsstjóri, var gestur Bítisins á Bylgjunni í morgun ásamt Vigdísi Hauksdóttur, fyrrverandi þingkonu og borgarfulltrúa.

Páll og Vigdís ræddu þar meðal annars um stjórnmálin, en óhætt er að segja að spennan sé farin að magnast vegna yfirvofandi sveitarstjórnarkosninga í maí næstkomandi. Fóru þau meðal annars yfir stöðuna innan Samfylkingarinnar þar sem Pétur Marteinsson hafði betur gegn borgarstjóranum Heiðu Björg Hilmisdóttur í prófkjöri flokksins um liðna helgi.

Þá ræddu þau stuttlega nýtt starf Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, en eins og greint var frá í gær er hann nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vigdís óskaði Bjarna til hamingju og sagðist telja að hann ætti eftir að standa sig vel.

Páll skaut svo inn í og varpaði ljósi á athyglisvert slúður sem hann heyrði um helgina.

„Það urðu miklar sögusagnir og kenningar núna um það í ákveðnum kreðsum um helgina að annar forystumaður í Sjálfstæðisflokknum væri að fara í nýtt starf. Það er að segja að Þórdís Kolbrún væri að verða sendiherra,“ sagði Páll.

Þórdís er fyrrverandi varaformaður flokksins og hefur setið á þingi fyrir hann frá árinu 2016. Hún ákvað að bjóða sig ekki fram til áframhaldandi varaformennsku á landsfundi flokksins í fyrra og var Jens Garðar Helgason kjörinn varaformaður í hennar stað.

Páll lagði áherslu á að þetta væru sögusagnir sem hann hefði heyrt í ákveðnum kreðsum. Hann sagði það ekki hafa fylgt sögunni hvar þetta starf ætti að vera, að öðru leyti en að það væri í Evrópu.

