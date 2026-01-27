Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Páll og Vigdís ræddu þar meðal annars um stjórnmálin, en óhætt er að segja að spennan sé farin að magnast vegna yfirvofandi sveitarstjórnarkosninga í maí næstkomandi. Fóru þau meðal annars yfir stöðuna innan Samfylkingarinnar þar sem Pétur Marteinsson hafði betur gegn borgarstjóranum Heiðu Björg Hilmisdóttur í prófkjöri flokksins um liðna helgi.
Þá ræddu þau stuttlega nýtt starf Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, en eins og greint var frá í gær er hann nýr framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vigdís óskaði Bjarna til hamingju og sagðist telja að hann ætti eftir að standa sig vel.
Páll skaut svo inn í og varpaði ljósi á athyglisvert slúður sem hann heyrði um helgina.
„Það urðu miklar sögusagnir og kenningar núna um það í ákveðnum kreðsum um helgina að annar forystumaður í Sjálfstæðisflokknum væri að fara í nýtt starf. Það er að segja að Þórdís Kolbrún væri að verða sendiherra,“ sagði Páll.
Þórdís er fyrrverandi varaformaður flokksins og hefur setið á þingi fyrir hann frá árinu 2016. Hún ákvað að bjóða sig ekki fram til áframhaldandi varaformennsku á landsfundi flokksins í fyrra og var Jens Garðar Helgason kjörinn varaformaður í hennar stað.
Páll lagði áherslu á að þetta væru sögusagnir sem hann hefði heyrt í ákveðnum kreðsum. Hann sagði það ekki hafa fylgt sögunni hvar þetta starf ætti að vera, að öðru leyti en að það væri í Evrópu.