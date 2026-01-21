Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland

„Ef þið segið já munum við kunna að meta það. Ef þið segið nei þá munum við ekki gleyma því,“ sagði Donald Trump í ræðu sinni á heimsviðskiptaráðstefnunni í Davos, og vísaði þar til krafna hans um að Bandaríkin eignist Grænland.
Hann sagði Bandaríkin hafa gert ótrúlega mikið fyrir Evrópu en ekki fengið neitt í staðinn. Án Bandaríkjanna myndi Evrópa tala þýsku og japönsku, sagði hann og vísaði til endaloka síðari heimstyrjaldarinnar þar sem Bandaríkjamenn hefðu sigrað Þjóðverja og bandamenn þeirra.
Trump sagðist vilja viðræður við NATO og Danmörku um eignarhald á Grænlandi. Hann sagðist ekki munu beita hervaldi til að taka yfir landið og sagði að væntanlega létti mörgum við þau tíðindi.
Trump sagði að það eina sem Bandaríkin vildu fá í staðinn fyrir allt sem þau gerðu fyrir Evrópu og NATO væri stór ísklumpur, og átti þar við Grænland. Í kjölfarið kallaði hann Grænland nokkrum sinnum Ísland og virtist þar vera að uppnefna Grænland.
Trump sagði að vinnsla sjaldgæfra málma væri ekki markmiðið með yfirtöku Grænlands heldur vildi hann byggja þar upp risastórt loftvarnakerfi, Golden Dome.