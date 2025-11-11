Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Suðurlands í máli sem fyrirtæki sem er eigandi landareignar á Suðurlandi höfðaði gegn fjórum íbúum orlofshúss, sem stendur á eigninni, í því skyni að fá fjórmenningana borna út og húsið fjarlægt. Fram kemur í úrskurði héraðsdóms að fyrri eigendur landsins hafi gert langtíma leigusamning við fyrri eigendur hússins sem enn sé í gildi.
Auk útburðarins krafðist landeigandinn þess að sumarhúsið yrði fjarlægt af lóðinni.
Fram kemur í úrskurði Héraðsdóms Suðurlands í málinu að fyrri eigendur lóðarinnar, sem tilheyrir stærri landareign, hafi selt hana til umrædds fyrirtækis á síðasta ári. Í afsali var vísað til lóðarleigusamnings sem þinglýst var 2004 en samkvæmt honum var lóðin leigð undir orlofshús en um var að ræða 2.500 fermetra sem leigðir voru frá árinu 2003 til 2023. Leigugjaldið var 5.000 krónur á ári. Leigjendur voru upprunalega átta karlmenn en 2012 var orlofshúsinu afsalað til eins þeirra en mánuði síðar afsalaði hann því til fyrirtækis. Núverandi íbúar í húsinu keyptu það síðan af fyrirtækinu árið 2017.
Í málinu var lagður fram leigusamningur, dagsettur í ágúst 2014, á milli fyrri eigenda lóðarinnar og fyrirtækisins sem eignaðist orlofshúsið árið 2012. Samkvæmt honum var lóðin leigð fyrirtækinu undir húsið til 50 ára, frá 2014 til 2064, og var samingurinn óuppsegjanlegur. Leigan fyrir þessi afnot af lóðinni var 100.000 krónur ári en bundin vísitölu neysluverðs.
Lagðar voru fram fyrir dómi kvittanir fyrir greiðslu fjórmenninganna á leigunni til fyrri eigenda. Lögðu fjórmenningarnir einnig fram yfirlýsingu lögmanns sem sagði annan af fyrri eigendum hafa tjáð sér að við sölu á lóðinni hafi forsvarsmenn fyrirtækisins, núverandi eiganda, verið upplýstir um leigusamninginn frá 2014. Hefðu þeir verið upplýstir um þetta áður en skrifað var undir öll nauðsynleg skjöl vegna sölunnar.
Íbúarnir í orlofshúsinu neituðu að verða við kröfu eigandans um að yfirgefa húsið og fjarlægja það af lóðinni og vísuðu til leigusamningsins frá 2014 og að fyrirtækið hafi vitað af honum. Fyrirtækið vísaði einkum til eldri leigusamningsins sem rann út 2023.
Segir í niðurstöðu Héraðsdóms Suðurlands að eldri leigusamningnum hafi verið þinglýst en þeim yngri, sem leigjendurnir byggi sitt mál á, hafi ekki verið þinglýst.
Fyrri eigendur lóðarinnar báru vitni fyrir dómi. Sagði annar þeirra að fyrir söluna hafi forsvarsmenn fyrirtækisins verið upplýstir um leigusamninginn frá 2014 en mundi ekki nákvæmlega hvenær það var gert. Fasteignasali sem annaðist söluna á lóðinni staðfesti að eigandinn þáverandi hafi greint sér frá því að hafa sagt forsvarsmönnum fyrirtækisins frá leigusamningnum og hversu há leigan væri. Hinn eigandinn tók einnig undir þetta.
Héraðsdómur Suðurlands segir að með þessum framburðum, um að þegar eldri leigusamningurinn var runninn út hafi forsvarsmenn fyrirtækisins verið upplýstir um að í gildi væri nýr leigusamningur, og með tilliti til þess að mikill munur sé á leigufjárhæðum í samningunum tveimur verði fallist á það að réttur fyrirtækisins, núverandi eiganda lóðarinnar, sé ekki svo skýr að hægt sé að fallast á kröfuna um útburð og að húsið verði fjarlægt.
Fjórmenningarnar fá því að búa að minnsta kosti enn um sinn í húsinu á umræddri lóð en hvort framhald verði á frekari málarekstri á eftir að koma í ljós.