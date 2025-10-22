fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 22. október 2025 19:30

Eva Margrét Jónudóttir. Mynd: Facebook.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eva Margrét Jónudóttir fulltrúi Framsóknarflokksins í sveitarstjórn Borgarbyggðar segist í ítarlegri Facebook-færslu hafa reglulega upplifað dónaskap í sinn garð síðan hún bauð sig fyrst fram í síðustu kosningum vorið 2022. Segir Eva Margrét það hafa komið sér algerlega í opna skjöldu eftir að hún hóf störf í sveitarstjórn að hún ætti óvini og að fólk sem hún hafi þekkt lengi hafi hætt að heilsa henni. Fólk baktali hana einnig en hún segist þó standa keik og horfa á það þannig að sé enginn dónalegur við hana sé hún ekki að gera neitt í sveitarstjórn sem skipti máli.

Eva Margrét segir að tilefni pistilsins sé umræða um þá ákvörðun að lýsa upp leiðina í Einkunnir sem er fólkvangur skammt fyrir norðan Borgarnes en á upplýsingasíðu fyrir Vesturland kemur fram að fólkvangnum liggi um það bil 2,5 kílómetra malarvegur frá þjóðvegi 1 í gegnum hesthúsahverfi hestamannafélagsins Skugga, á móti golfvellinum að Hamri.

Eva Margét segir að þetta hafi verið hennar hugmynd og hún hafi gert þá kröfu fyrir kosningarnar 2022 að Framsóknarflokkurinn myndi gera þetta að kosningaloforði. Unnið hafi verið að málinu á kjörtímabilinu í sátt meðal allra sveitarstjórnarfulltrúa en flokkur Evu Margrétar er með hreinan meirihluta í sveitarstjórn. Segir hún að með framkvæmdinni verði notkunarmöguleikar svæðisins sem sé útivsitarperla auknir yfir dimmustu mánuði ársins.

Sveitarstjórn

Eva Margét víkur því næst að stjórnmálum almennt og hvernig það er að vera í sveitarstjórn:

„Ég tjái mig lítið opinberlega hvað varðar pólitík því mér finnst þetta stundum fara út í kjánalegt leikrit eða hálfgerða pissukeppni. Við tökumst á innan meirihluta, innan sveitastjórnar og líka innan nefnda. Ég hef litið svo á að þegar búið er að velta við öllum steinum, þá er náð lendingu í því máli, tekin ákvörðun og haldið áfram. Þó lendingin sé ekki alltaf nákvæmlega það sem maður vildi sjálfur eða sá fyrir sér þá virkar hópavinna á þennan vegin.“

Eva Margrét segir að þegar unnið sé saman í hóp við að leysa tiltekin verkefni eins og starf í sveitarstjórn sé þá sé lögð upp tillaga að því hvernig eigi að leysa verkefnið:

„Ef þú telur þig geta með einhverju móti bætt hana þá leggur þú það fram. Ef ekki, þá ekki vera fyrir. Það er ekki gagn af því fólki sem stöðugt gagnrýnir, fussar yfir öllu mögulegu og ómögulegu en leggur á sama tíma ekkert að borðinu.“

Snýr við

Eva Margrét segist hafa orðið vör við í sínum störfum ákveðna manngerð í stjórnmálum sem sé líklega algeng víða um land. Það sé manneskjan sem taki þátt í undirbúningsvinnu frá upphafi í sátt og samvinnu en þegar á hólminn sé komið sé annað uppi á teningnum:

„Allt eftir því hvað viðkomandi telur líta vel út hverju sinni. Það er erfitt að trúa því að þessar týpur séu í pólitík af heiðarleika og til að leggja sitt að mörkum til samfélagsins.“

Hún segist hafa gefið kost á sér í sveitarstjórn þar sem samfélagið í Borgarbyggð skipti hana miklu máli. Þar hafi hún búið og ætli sér að ala upp sín börn þar. Hún segist ánægð með árangur meirihlutans á kjörtímabilinu en segir hann ekki síst starfsfólki sveitarfélagsins að þakka.

Dónaskapur

Eva Margrét víkur því næst að vanþakklæti og vanvirðingu sem fólk í stjórnmálum þarf oft að þola og segist hafa upplifað það á eigin skinni nánast um leið og hún bauð sig fram fyrir kosningarnar 2022:

„Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022 en ég hefði aldrei trúað því viðmóti sem tók á móti mér strax í kosningabaráttunni og í raun allt þetta kjörtímabil. Allt í einu fór ákveðinn hópur af fólki sem ég hef þekkt frá því ég man eftir mér og átt í góðum samskiptum við að hætta að heilsa mér. Ég hef verið kölluð heimsk, aumingi, hálfviti, vitlaus, rugluð, klikkuð, asni, gagnslaus, frek og hjartalaus.“

Hún segist þó kunna að meta að fólk sem sé henni ósammála og ósátt við hennar störf segi það við hana hreint út og komi fram með sín sjónarmið. Verra sé hins vegar það fólk sem taki henni vel en segi síðan eitthvað allt annað þegar hún sé fjarstödd:

„Það sem mér finnst erfiðast er fólkið sem tekur á móti mér með brosi og almennilegheitum hvar sem er, ræðir aldrei við mig um pólitík en talar svo stöðugt um mig út á við með mjög niðurlægjandi hætti. Þessu fólki er erfitt að taka mark á.“

Standa keik

Eva Margrét segir raunar að strax og leitað hafi verið til hennar um hvort hún væri ekki tilbúin til að gefa kost á sér í sveitarstjórn hafi hún velt fyrir sér hvort hún væri nógu sterk andlega til að þola allt skítkastið sem fylgi því að vera í stjórnmálum. Hún hafi síðan farið að líta öðrum augum á það:

„Því næst velti ég því fyrir mér hvort það væri endilega kostur að vera svo harður að finnast ekki erfitt að sitja undir dónaskap. En staðan er sú að ef þú ert að gera eitthvað merkilegt og enginn verður æstur, þá ertu líklega ekki að gera neitt gagn og getur bara setið heima.“

Hún segir að lokum að meirihlutinn í Borgarbyggð hafi þurft að þola mótlæti allt kjörtímabilið en það komi henni ekki á óvart því verkin hafi verið látin tala.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Móðir 16 ára drengs: „Afríka greip hann meðan Íslandi var slétt sama“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Flugferð frá Berlín endaði í íslensku fangelsi – Kona og maður á fimmtugsaldri fá þriggja ára dóm
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ

Mest lesið

Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Elvar segir lætin milli Þorláks og Guðmundar hafa haldið áfram eftir að slökkt var á myndavélunum

Nýlegt

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Velta því upp hvort United og Real Madrid skiptist á leikmönnum í janúar
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Hætt við leikinn í Bandaríkjunum – Margir öskureiðir yfir ákvörðuninni
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“

Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Eru fjöldauppsagnir framundan hjá Norðuráli?
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Einar telur niðurrif Morgunblaðshússins til marks um sóun – „Það er verið að rífa steinsteypt hús nokkuð víða í bænum“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“

Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Í gær
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Fréttir
Í gær
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Fréttir
Í gær

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Í gær
Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Í gær
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Í gær
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka
Fréttir
Í gær

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“
Fréttir
Í gær

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Í gær
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Í gær

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Í gær
Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Í gær
Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Í gær

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Í gær

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Í gær
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Í gær
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025