Dómararnir hjá tennissambandinu trúðu ekki hjartaknúsaranum – Sagðist hafa smitast af kossi

Atvinnutennis leikmaðurinn Goncalo Oliveira féll nýverið á lyfjaprófi vegna notkunar metamfetamíns. Oliveira sagði að efnið hafi mælst í honum vegna koss.
Fréttastofan AP greinir frá þessu.
Oliveira, sem er frá Portúgal en keppir fyrir hönd Venesúela, fékk bráðabirgðabann í janúar síðastliðnum vegna þess að hann hafði fallið á lyfjaprófi í nóvember árið 2024. En þá var hann að keppa á ATP Challenger mótinu í Manzanillo í Mexíkó.
Bæði sýnin sem voru tekin úr Oliveira voru jákvæð fyrir metamfetamíni. Oliveira þrætti hins vegar fyrir að hafa verið að nota slíkt ólöglegt nautnameðal.
Fyrir áfrýjunardómstól sagði Oliveira að hann hefði aldrei tekið inn metamfetamín en að það gæti verið að efnið hafi mælst í honum án hans ætlunar. Það er að hann hafi kysst manneskju sem hafi tekið slíkt efni.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem íþróttamaður hefur borið fyrir sig koss eftir að hafa fallið á lyfjaprófi og það hefur virkað. Hin franska skylmingarkona Ysaora Thibus var sýknuð af lyfjanotkun árið 2024 vegna þess að dómarar trúðu því að hún hefði „smitast“ af anabólískum sterum eftir að hafa kysst bandarískan kærasta sinn. Gat hún keppt á ólympíuleikunum í París skömmu eftir það.
En dómararnir í tennissambandinu trúðu ekki Oliveira. Hann fékk fjögurra ára keppnisbann að frádregnu banninu sem hann hefur nú þegar verið í. Má hann keppa aftur þann 16. janúar árið 2029.