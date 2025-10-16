fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fjórir hestar veiktust og einn drapst eftir að hafa verið innan girðingar ratsjárstöðvar Landhelgisgæslunnar – Orsökin óljós

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 16. október 2025 20:00

Ratsjárstöðin á Stokksnesi. Mynd: Landhelgisgæslan.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur sem sýknaði íslenska ríkið, Landhelgisgæsluna og Verkís hf. af kröfu tveggja manna. Fjögur hross í þeirra eigu veikust, sum heiftarlega, og ein hryssa þeirra drapst eftir að hafa komið inn fyrir girðingu í kringum ratsjárstöð Landhelgisgæslunnar á Stokksnesi, í nágrenni Hafnar í Hornafirði. Vildu mennirnir meina að hestarnir hefðu komist í mengað hey og vatn á svæðinu og í skýrslu Matvælastofnunar var tekið undir það ákveðið atriði í sýnatöku úr blóði hrossanna varð að mati Landsréttar til þess að draga úr vægi skýrslunnar.

Fram kemur í dómi héraðsdóms að hross mannanna hafi verið frjáls úti í haga á haustin í áratugi en þeir reka hrossaræktarbú. Fram kemur einnig að fyrir liggi að athafnasvæðið á Stokksnesi þar sem rekin hafi verið ratsjárstöð síðan á sjötta áratug síðustu aldar hafi orðið útsett fyrir mengun meðal annars af völdum olíu. Landhelgisgæslan tók við rekstri stöðvarinnar 2011. Stöðin er á landi sem annar mannanna á og hefur gæslan greitt honum leigu síðan. Gæslan hefur stefnt að því að láta hreinsa svæðið og skila því síðan aftur til mannsins. Verkís var fengið 2018 til að gera skýrslu um mengun á svæðinu en samkvæmt henni var hún töluverð ekki síst eftir olíutanka frá þeim tíma sem Bandaríkjamenn ráku stöðina. Fyrirtækið var síðan fengið til að skipuleggja hreinsun á svæðinu.

Veik þrátt fyrir aðgerðir

Árið 2020 réðst Verkís í aðgerðir á svæðinu sem raktar eru ítarlega í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur en samkvæmt mælingum dró verulega úr olíumengun eftir þær en í nóvember 2020 veiktist ein hryssa mannsins alvarlega. Hún virðist þó hafa náð sér en um þremur vikum síðar komst hún samkvæmt manninum inn fyrir girðingu umhverfis ratsjárstöðina, ásamt fjórum öðrum hestum.

Girðingin átti að vera búfjárheld en maðurinn sagðist hafa tekið eftir að svo hefði ekki verið lengur. Hann hefði farið inn á svæðið og séð þar tvo sandhauga og opna heyrúllu á steinsteyptum sökklum nærri ratsjárstöðinni þar sem áður voru olíutankar og byggingar á vegum varnarliðs Bandaríkjanna. Um hafi verið að ræða úrgangshey og tvo olíuhauga sem skildir hafi verið eftir opnir á steinsteyptum sökklum fyrir opnu landi. Hrossaskítur og leifar af úrgangsheyi hafi verið allt um kring á svæðinu. Stutt frá haugunum hafi verið mengað vatn er runnið hefði úr þeim og úrgangsheyinu. Honum hafi þá orðið ljóst að hrossin hefðu étið eitrað heyið og drukkið mengað vatnið,

Hafi ekkert gert

Maðurinn sagðist hafa samstundis flutt hrossin í örugga girðingu og krafið því næst starfsmenn Landhelgisgæslunnar og síðan Verkís um tafarlausar úrbætur en þeir hafi ekki sinnt því. Loks hafi þó heyrúllan verið fjarlægð. Hrossin hafi öll í kjölfarið veikst og eitt af þeim, hryssa, drepist en ummerki hafi gefið til kynna að hún hafi hlotið kvallafullan dauðdaga.

Vildu mennirnir meina að þetta hafi verið af áðurnefndum orsökum og höfðuðu í kjölfarið skaðabótamál.

Í héraðsdómi voru ýmis gögn lögð fram máli mannanna til stuðnings. Dýralæknir vildi meina að hin skyndilega útbreiddu veikindi hrossanna og þá dauði eins þeirra yrðu ekki útskýrð með nærtækari skýringu en þeirri að þau hafi komist í mengað hey og vatn á svæðinu við Stokksnes.

Annar dýralæknir sem starfaði fyrir Matvælastofnun vildi meina í sinni skýrslu að líklegasta skýring veikinda hrossanna væri óvenju há gildi á áli, bæði í umhverfissýnum og í blóðsýni þriggja hrossanna. Heilbrigð hross ættu ekki að greinast með ál í blóði og slíkt væri óþekkt vandamál hérlendis en þó vel þekkt víða erlendis og gæti þá leitt til slíkra einkenna sem sáust á hrossunum, þar sem slíkt ylli truflun á kalsíum-fosfór jafnvægi. Dró dýralæknirinn þá ályktun að álmengun á Stokksnesi hefði borist með heyi eða vatni í hrossin og líklegast valdið veikindunum.

Ekki sammála

Í skýrslu efnafræðings sem vann skýrslu að beiðni Landhelgisgæslunnar kom hins vegar fram að umhverfissýni gæfu ekki til kynna álmengun eða ál umfram það sem vænta mætti í óspilltri náttúru. Hvað svo varðaði hér fyrirliggjandi mæligildi á áli í blóðsýnum hrossanna sem veiktust þá lægi ekki fyrir samanburðarmælingar á því hver væri eðlilegur bakgrunnsstyrkur áls í blóði annarra hrossa á umræddu samanburðarsvæði. Taldi hann ekki sannað að álmengun á svæðinu hefði orsakað veikindi hrossanna.

Héraðsdómur sem var skipaður sérfróðum meðdómanda á sviði dýralækninga taldi ekki sannað hver orsökin fyrir veikindum hrossanna og dauða eins þeirra hefði verið. Hrossin hafi meðal annars veikst mismikið, sum alvarlega en önnur minna, og ekki sýnt nein einkenni fyrr en nokkrum dögum eftir að þau komust inn fyrir girðinguna utan um hið mengaða svæði. Taldi dómurinn mögulegt að veikindi eins hrossins hefðu orsakast af breyttri fóðurgjöf og tveggja af völdum sjúkdóms. Ósannað væri að veikindi hrossanna væru af völdum mengunarinnar á svæðinu og í safnhaugunum og heyinu sem þar voru.

Landsréttur

Eigendur hrossanna áfrýjuðu til Landsréttar. Rétturinn fékk dýralækni, sem kom ekki við sögu málsins fyrir héraðsdómi, til að vinna skýrslu um málið. Dýralæknirinn sagðist í skýrslunni hafa rætt við áðurnefndan dýralækni sem vann skýrslu um málið fyrir Matvælastofnun sem tjáð hefði sér að við sýnatöku úr hrossunum hafi hefbundin blóðsýnatökuglös verið notuð.

Sagði dýralæknirinn að ef slík glös séu notuð til blóðsýnatöku mælist gildi áls í sýnum of hátt. Við mælingar dýralæknisins sjálfs á blóðsýnum hrossa með svonefndum „rauðtappaglösum“, sem henti til álmælinga, hafi komið í ljós að gildi áls í sýnum væri vart mælanlegt. Þá væri ekki hægt að ganga út frá því að einkenni þau er lýst væri í gögnum hins dýralæknisins, sem fjallaði um málið í héraði, hafi verið vegna bráðrar áleitrunar heldur gætu einkennin verið af ýmsum uppruna. Þá væri ekki hægt að draga neinar ályktanir um dauða hryssunnar sem drapst þar sem engin klínísk skoðun hefði verið framkvæmd á henni.

Þá fékk Landsréttur jarðefnafræðing til að leggja mat á álmengun á svæðinu en hans niðurstöður voru þær að styrkur áls í bergi og jarðvegi þar væri svipaður og annars staðar á landinu.

Með vísan til mælinga jarðefnafræðingsins og þeirrar niðurstöðu dýralæknisins að Matvælastofnun hafi notað sýnatökuglös sem henti ekki til mælinga á áli í blóði hrossa telur Landsréttur verulegum vafa undirorpið að niðurstöður stofnunarinnar, um að hrossin hafi orðið veik eftir að hafa hafi étið hey mengað af áli, séu réttar.

Dómur héraðsdóms um sýknu ríkisins, Landhelgisgæslunnar og Verkís af kröfum eigenda hrossanna, um skaðabætur, var því staðfestur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Fjórir hestar veiktust og einn drapst eftir að hafa verið innan girðingar ratsjárstöðvar Landhelgisgæslunnar – Orsökin óljós
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Samkeppniseftirlitið bregst við hótunum banka um vaxtahækkanir – „Brot á samkeppnislögum geta varðað ströngum viðurlögum“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast

Mest lesið

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Mynd: Opnar sig um hvers vegna hún sat fyrir nakin – Fimmtán karlmenn komu að myndatökunni

Nýlegt

„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Staðfest að Jóhann tekur við Þrótti af Ólafi Kristjánssyni
Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega
Vill ekki ala upp börnin sín á Englandi lengur – Segist ekki getað verið með úr eða síma á lofti í London
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Ósáttur með sína stöðu í Þýskalandi – Snýr hugsanlega aftur til Ítalíu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni

Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar

Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd

Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Viðskiptavinir Varðar nú tryggðir á meðgöngu og í fæðingu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“

Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“

Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“
Fréttir
Í gær
Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“
Fréttir
Í gær
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Fréttir
Í gær

„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“

„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Fréttir
Í gær
Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu
Fréttir
Í gær
Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við
Fréttir
Í gær
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Fréttir
Í gær

Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur

Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fréttir
Í gær

Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin

Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin
Fréttir
Í gær
Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans
Fréttir
Í gær

Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka

Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Fréttir
Í gær
Hnakkrifist á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Margur heldur mig sig“
Fréttir
Í gær
Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Fréttir
Í gær

Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna

Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Fréttir
Í gær

Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”

Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
Fréttir
Í gær
Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jarðskjálfti í austanverðu Ingólfsfjalli fannst í byggð