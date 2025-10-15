fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 15. október 2025 19:00

Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir. Mynd: Facebook.

„Ég hef upplifað mikla vanlíðan, djúpa örvæntingu og skort á skilningi þegar ég hef reynt að leita mér hjálpar. Ég hef mætt veggjum sem eru hærri en ég átti von á. Of oft hefur brugðist við mér með tortryggni eða ótta í stað þess að sýna mér samkennd og ró.“

Í grein sinni segir Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir, 23 ára, frá því að hún er greind  með jaðarpersónuleikaröskun, eða borderline personality disorder (BPD). Segir hún að um sé að ræða röskun sem margir skilja ekki, jafnvel innan heilbrigðiskerfisins sjálfs. Nefnir hún einnig að þegar fólk heyri orðið „jaðarpersónuleikaröskun“, þá hætti það að sjá manneskjuna og sjái bara stimpilinn. 

„En ég er ekki greiningin mín. Ég er manneskja, með sögu, tilfinningar, áföll og drauma eins og allir aðrir. Hún snýst ekki um að vera „erfið“ eða „óútreiknanleg“ manneskja, heldur um það að lifa með tilfinningar sem eru svo sterkar að þær taka stundum völdin af mér. Þær valda óöryggi, kvíða, vonleysi og hræðslu við að vera yfirgefin. Þær láta mig bregðast harkalega við hlutum sem aðrir gætu tekið rólega, ekki af illvilja, heldur af sársauka.“

Lögregla hefur verið kölluð til þegar hún missir stjórn á sér

Elín segist hafa lent í að missa stjórn á sér og verið svo örvæntingarfull að aðrir hafa þurft að hringja á lögregluna. Hún segir sárt að viðurkenna það, en það er hluti af raunveruleikanum hjá mörgum sem lifa með þessari röskun.

„Það sem fólk sér sem „ógn” er í raun niðurbrot,  þegar tilfinningarnar hafa orðið svo sterkar að ég get ekki lengur unnið úr þeim. Þegar það gerist þarf ég hjálp, ekki refsingu. Ég þarf aðstoð, ekki valdbeitingu. Ég þarf að vera róuð, ekki hrædd.”

Hún segist skilja að það geti verið erfitt fyrir aðra að mæta manneskju í djúpu uppnámi, „en það sem margir skilja ekki er að ég er aldrei hættuleg öðrum, aðeins sjálfri mér. Ég hef aldrei viljað neinum illt. Ég hef einfaldlega verið föst í kerfi sem virðist ekki vita hvernig það á að nálgast fólk eins og mig.

Þegar kerfið bregst við með lögreglu, frekar en með fagfólki sem skilur tilfinningalega erfiðleika, þá sendir það mér skilaboð um að ég sé vandamál, ekki manneskja í neyð.”

Segist Elín mest óska þess að fá skilning og mannlega nálgun. Hún þurfi að hitta heilbrigðisstarfsfólk sem hlustar, sem þorir að vera til staðar, sem spyr frekar en að dæma. Hún þurfi fólk sem sér að bak við reiðina og örvæntinguna liggur hræðsla og sársauki.

„Ég þarf kerfi sem veit að við sem lifum með BPD erum ekki hættuleg, við erum veik og við erum að reyna að komast af í heimi sem oft finnst okkur ótryggur og yfirþyrmandi.

Það sem hjálpar mér mest er traust, stöðugleiki og samkennd. Þegar fólk nálgast mig með ró og virðingu, þá róast ég. Þegar einhver sýnir mér að ég sé örugg, þá þarf ég ekki að berjast. Þegar mér er ekki refsað fyrir vanlíðanina mína, heldur mætt með skilningi, þá get ég loksins andað.”

Vill ekki vorkunn heldur umræðu

Elín segist ekki skrifa grein sína til að biðja um vorkunn, heldur vill hún umræðu um málefnið og að fólk átti sig á að fólk með jaðarpersónuleikaröskun á ekki að vera hrætt við að leita sér hjálpar.

„Við þurfum að breyta því hvernig við tölum um geðraskanir, hvernig við nálgumst þær og hvernig við styðjum hvert annað. Því á meðan kerfið sér „hættu”, þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu, og sem þráir ekkert meira en að vera skilin. Ég er ekki hættuleg. Ég er ekki vond. Ég er veik og ég er að gera mitt besta.”

