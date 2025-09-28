fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 28. september 2025 07:39

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögrega fékk tilkynningu um mann í annarlegu ástandi í gistiheimili í miðborginni. Hafði hann sett brunakerfi  staðarins í gang svo vatn flæddi um allt og varð töluvert eignatjón af þessu. Var maðurinn handtekinn og vistaður fyrir rannsókn málsins. 

Frá þessu segir í dagbók lögreglu.

Þar segir einnig frá því að töluvert magn fíkniefna fannst í bíl hjá ökumanni sem stöðvaður var í umdæmi lögreglustöðvar 3 (Kópavogur og Breiðholt). Hafði lögregla afskipti af manninum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Reyndist það sannarlega vera. Grunsemdir vöknuðu þá um að hann væri með fíkniefni í bílnum og fannst við leit töluvert magn ætlaðra fíkniefna og gögn þess efnis að hér væri um sölu og dreifingu að ræða. Við frekari leit á heimili mannsins fundust fjármunir og meira af ætluðum fíkniefnum. Maðurinn var fluttur á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í þágu rannsóknar málsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 31 mínútum
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Víetnami fær ekki stöðu þolanda mansals – Blekktur og látinn vinna launalaust
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“

Mest lesið

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu
Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast
Fréttir
Í gær
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Fréttir
Í gær

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Fréttir
Í gær
Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“
Fréttir
Í gær
Annað merki á Vestfjörðum veldur kergju – „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“
Fréttir
Í gær

Ríkasta tíundin eigi nú rúmlega helming alls auðs á Íslandi – stórgræddu á aðgerðum síðustu ríkisstjórnar

Ríkasta tíundin eigi nú rúmlega helming alls auðs á Íslandi – stórgræddu á aðgerðum síðustu ríkisstjórnar
Fréttir
Í gær

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Fréttir
Í gær
Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum laust til umsóknar – Þetta eru hæfniskröfurnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hafþór Júlíus skorar á Jake Paul í hnefaleikum – Paul hafi aðeins boxað við „litla menn“

Hafþór Júlíus skorar á Jake Paul í hnefaleikum – Paul hafi aðeins boxað við „litla menn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í marga mánuði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Rottukeisari“ New York borgar hoppar frá borði

„Rottukeisari“ New York borgar hoppar frá borði
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögregla kölluð til vegna nágrannaerja

Lögregla kölluð til vegna nágrannaerja
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð

Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli

Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ófögnuðurinn mætti íbúa fjölbýlishúss í Hafnarfirði – Ferðaklósett losað í niðurfall

Ófögnuðurinn mætti íbúa fjölbýlishúss í Hafnarfirði – Ferðaklósett losað í niðurfall
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögregla sendir ökumönnum skýr skilaboð – Yfir þúsund staðnir að hraðakstri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bjóða upp einbýlishús á Akureyri vegna bílhræja á lóðinni – Heilbrigðisnefnd gáttuð á sinnuleysi eigenda

Bjóða upp einbýlishús á Akureyri vegna bílhræja á lóðinni – Heilbrigðisnefnd gáttuð á sinnuleysi eigenda
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Elliði hló upphátt þegar hann las frétt Morgunblaðsins í morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir Veitur hafa fallið á prófinu þegar rafmagnslaust varð í gær – „Áhrif á sirka 30 þúsund manns“

Segir Veitur hafa fallið á prófinu þegar rafmagnslaust varð í gær – „Áhrif á sirka 30 þúsund manns“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sema blandar sér inn í mál Snorra og Þorsteins – Birtir gamalt skjáskot af þingmanninum

Sema blandar sér inn í mál Snorra og Þorsteins – Birtir gamalt skjáskot af þingmanninum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Drónar valda áfram usla í Danmörku: Flugvellinum í Álaborg lokað – „Ógn sem er komin til að vera“