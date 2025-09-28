Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt

Lögrega fékk tilkynningu um mann í annarlegu ástandi í gistiheimili í miðborginni. Hafði hann sett brunakerfi staðarins í gang svo vatn flæddi um allt og varð töluvert eignatjón af þessu. Var maðurinn handtekinn og vistaður fyrir rannsókn málsins.
Frá þessu segir í dagbók lögreglu.
Þar segir einnig frá því að töluvert magn fíkniefna fannst í bíl hjá ökumanni sem stöðvaður var í umdæmi lögreglustöðvar 3 (Kópavogur og Breiðholt). Hafði lögregla afskipti af manninum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Reyndist það sannarlega vera. Grunsemdir vöknuðu þá um að hann væri með fíkniefni í bílnum og fannst við leit töluvert magn ætlaðra fíkniefna og gögn þess efnis að hér væri um sölu og dreifingu að ræða. Við frekari leit á heimili mannsins fundust fjármunir og meira af ætluðum fíkniefnum. Maðurinn var fluttur á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í þágu rannsóknar málsins.